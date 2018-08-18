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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:51
remark написав:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2022-07-01
на всякий случай: курс бакса в этом графике 29,4 с начала войны.
другими словами, вы можете думать, что цены новостроя в баксе стабильны, но на самом деле они падают, т.к. гривна падает в обменниках.
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 01 лип, 2022 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:02
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.
Вот кто виноват...
Не для протокола (потрут) вы у меня вызываете ассоциацию с умным эмпатичным олененком, судя по вашим действиям, постам и, главное, юмору. С вашими данными больше брутальности и уверенности в себе и стали бы инвестиционным гуру, а так - кто что смог. Всегда в хвосте тренда, всегда опаздываете, поэтому в силу нисходящей цикличности КРЖН стали символом антитренда.
Даже сейчас, когда есть мысли, пусть даже в шутку, но есть, ее продать. После такого ремонта, если хватает на еду, продать свою квартиру это как ребенка в рабство продать, но вы подсознательно следуете тренду "все пропало".
Однозначно. Я клеил и плакал. Понимал что делаю, но остановиться уже не мог. Поэтому в 5 утра взрывы меня вообще не удивили. Встал и спокойно начал собирать вещи.
Мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
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