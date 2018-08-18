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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10026100271002810029

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  CRUSADER написав:https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/327711-navischo-potribna-kiyivska-aglomeratsiya
Київська агломерація. Що це таке і чому під час війни вона стала ще більш потрібна


Так, потрібно розвивати ШРТ.
До речі, нема лиха без добра - у квітні біля Русанівки відновили станцію міської електрички та обновили рухомий склад (мабуть за рахунок приміських поїздів). Я навіть покатався - не все там плохо. На лівобережці треба розбудувати транспортний ШРТ хаб, с пересадкою на метро.
Укрпластик загнувся ще до війни, то ж після з цієї промки зроблять лялю
Головне, щоб там ще один ЖК не вліпили :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:22

Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:33

  fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )

та Вінниці,може й Крижопіль заграє новими барвами :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:36

  Мизантрóп написав:Крижопіль заграє новими барвами

25 поверховими )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:25

  fox767676 написав:
  hume написав:На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС


Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили

Объект масштабный, может кто-то интересуется более детально, но чисто визуально движения нет. Последнюю неделю проезжал мимо раз 6.

Не исключаю, что движение все таки начнется на некоторых стройках, вопрос в интенсивности этого движения.

Топам в крупных частных строительных компаниях очень серьезно срезали ЗП. Очень серьёзно
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2022-07-01
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.

То вони вихваляються, чи ви спілкуєтесь з дуже витребуваними спецами.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:51

  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2022-07-01


на всякий случай: курс бакса в этом графике 29,4 с начала войны.

другими словами, вы можете думать, что цены новостроя в баксе стабильны, но на самом деле они падают, т.к. гривна падает в обменниках.
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 01 лип, 2022 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:02

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.

Вот кто виноват...
Не для протокола (потрут) вы у меня вызываете ассоциацию с умным эмпатичным олененком, судя по вашим действиям, постам и, главное, юмору. С вашими данными больше брутальности и уверенности в себе и стали бы инвестиционным гуру, а так - кто что смог. Всегда в хвосте тренда, всегда опаздываете, поэтому в силу нисходящей цикличности КРЖН стали символом антитренда.

Даже сейчас, когда есть мысли, пусть даже в шутку, но есть, ее продать. После такого ремонта, если хватает на еду, продать свою квартиру это как ребенка в рабство продать, но вы подсознательно следуете тренду "все пропало".

Однозначно. Я клеил и плакал. Понимал что делаю, но остановиться уже не мог. Поэтому в 5 утра взрывы меня вообще не удивили. Встал и спокойно начал собирать вещи.


Мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:06

  Vlad442 написав:
  hume написав:Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.

То вони вихваляються, чи ви спілкуєтесь з дуже витребуваними спецами.

Некоторые просели в цене??))
Я общался с одним руководителем по фундаментным работам и гидроизоляции. Говорить что предлагают столько что даже с дачи выезжать не будет
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