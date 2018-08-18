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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:17
fox767676 написав: CRUSADER написав:
https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/327711-navischo-potribna-kiyivska-aglomeratsiya
Київська агломерація. Що це таке і чому під час війни вона стала ще більш потрібна
Так, потрібно розвивати ШРТ.
До речі, нема лиха без добра - у квітні біля Русанівки відновили станцію міської електрички та обновили рухомий склад (мабуть за рахунок приміських поїздів). Я навіть покатався - не все там плохо. На лівобережці треба розбудувати транспортний ШРТ хаб, с пересадкою на метро.
Укрпластик загнувся ще до війни, то ж після з цієї промки зроблять лялю
Головне, щоб там ще один ЖК не вліпили
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:22
Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
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fox767676
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:36
Мизантрóп написав:
Крижопіль заграє новими барвами
25 поверховими )
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:25
fox767676 написав: hume написав:
На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС
Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили
Объект масштабный, может кто-то интересуется более детально, но чисто визуально движения нет. Последнюю неделю проезжал мимо раз 6.
Не исключаю, что движение все таки начнется на некоторых стройках, вопрос в интенсивности этого движения.
Топам в крупных частных строительных компаниях очень серьезно срезали ЗП. Очень серьёзно
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:09
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remark
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:37
hume написав:
Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.
То вони вихваляються, чи ви спілкуєтесь з дуже витребуваними спецами.
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Vlad442
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:51
remark написав:
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2022-07-01
на всякий случай: курс бакса в этом графике 29,4 с начала войны.
другими словами, вы можете думать, что цены новостроя в баксе стабильны, но на самом деле они падают, т.к. гривна падает в обменниках.
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 01 лип, 2022 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:02
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.
Вот кто виноват...
Не для протокола (потрут) вы у меня вызываете ассоциацию с умным эмпатичным олененком, судя по вашим действиям, постам и, главное, юмору. С вашими данными больше брутальности и уверенности в себе и стали бы инвестиционным гуру, а так - кто что смог. Всегда в хвосте тренда, всегда опаздываете, поэтому в силу нисходящей цикличности КРЖН стали символом антитренда.
Даже сейчас, когда есть мысли, пусть даже в шутку, но есть, ее продать. После такого ремонта, если хватает на еду, продать свою квартиру это как ребенка в рабство продать, но вы подсознательно следуете тренду "все пропало".
Однозначно. Я клеил и плакал. Понимал что делаю, но остановиться уже не мог. Поэтому в 5 утра взрывы меня вообще не удивили. Встал и спокойно начал собирать вещи.
Мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 07:06
Vlad442 написав: hume написав:
Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.
То вони вихваляються, чи ви спілкуєтесь з дуже витребуваними спецами.
Некоторые просели в цене??))
Я общался с одним руководителем по фундаментным работам и гидроизоляции. Говорить что предлагают столько что даже с дачи выезжать не будет
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