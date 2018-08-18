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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10027100281002910030

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ждите осень-зиму и покупайте с документами, либо переуступку от хорошего застройщика (которых нет). Даже не знаю кого сейчас можно рекомендовать для переуступки, думаю проблемы начнутся у всех. Возможно КАН дотянет начатые очереди
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:47

  hume написав:
  fox767676 написав:
  hume написав:На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС


Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили

Объект масштабный, может кто-то интересуется более детально, но чисто визуально движения нет. Последнюю неделю проезжал мимо раз 6.

Не исключаю, что движение все таки начнется на некоторых стройках, вопрос в интенсивности этого движения.

Топам в крупных частных строительных компаниях очень серьезно срезали ЗП. Очень серьёзно

Причём грейт и КГС?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:50

  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?

Даже с надёжными застройщиками доки не выдают, водят хороводы. Наверное мечтают вернуть по договору жалкие гроши, а налик присвоить.
Переуступки не связывайтесь сейчас имхо. Хотя я сам на них висел постоянно
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ждите осень-зиму и покупайте с документами, либо переуступку от хорошего застройщика (которых нет).

Я би казав чекайте коли відпустять курс, тоді буде більш зрозуміло що з цінами. Осінь-зима, як по мене, це дуже оптимістично.

В мене є знайомі, які зараз за кордоном. Планують все продати в Україні, та будувати життя там, але не можуть/хочуть приїжджати для продажу, чекають, коли війна закінчиться. Тобто зараз нема відкладеного попита, але є велика відкладена пропозиція, яка виде на ринок після закінчення гарячої фази бойових дій.
  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои?

Ні. Навіть по дуже привабливої ціні.
Vlad442
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