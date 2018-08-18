Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?
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Додано: Суб 02 лип, 2022 09:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ждите осень-зиму и покупайте с документами, либо переуступку от хорошего застройщика (которых нет). Даже не знаю кого сейчас можно рекомендовать для переуступки, думаю проблемы начнутся у всех. Возможно КАН дотянет начатые очереди
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:47
Причём грейт и КГС?
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:50
Даже с надёжными застройщиками доки не выдают, водят хороводы. Наверное мечтают вернуть по договору жалкие гроши, а налик присвоить.
Переуступки не связывайтесь сейчас имхо. Хотя я сам на них висел постоянно
Додано: Суб 02 лип, 2022 11:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я би казав чекайте коли відпустять курс, тоді буде більш зрозуміло що з цінами. Осінь-зима, як по мене, це дуже оптимістично.
В мене є знайомі, які зараз за кордоном. Планують все продати в Україні, та будувати життя там, але не можуть/хочуть приїжджати для продажу, чекають, коли війна закінчиться. Тобто зараз нема відкладеного попита, але є велика відкладена пропозиція, яка виде на ринок після закінчення гарячої фази бойових дій.
Ні. Навіть по дуже привабливої ціні.
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