Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?
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Додано: Суб 02 лип, 2022 09:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ждите осень-зиму и покупайте с документами, либо переуступку от хорошего застройщика (которых нет). Даже не знаю кого сейчас можно рекомендовать для переуступки, думаю проблемы начнутся у всех. Возможно КАН дотянет начатые очереди
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:47
Причём грейт и КГС?
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:50
Даже с надёжными застройщиками доки не выдают, водят хороводы. Наверное мечтают вернуть по договору жалкие гроши, а налик присвоить.
Переуступки не связывайтесь сейчас имхо. Хотя я сам на них висел постоянно
Додано: Суб 02 лип, 2022 11:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я би казав чекайте коли відпустять курс, тоді буде більш зрозуміло що з цінами. Осінь-зима, як по мене, це дуже оптимістично.
В мене є знайомі, які зараз за кордоном. Планують все продати в Україні, та будувати життя там, але не можуть/хочуть приїжджати для продажу, чекають, коли війна закінчиться. Тобто зараз нема відкладеного попита, але є велика відкладена пропозиція, яка виде на ринок після закінчення гарячої фази бойових дій.
Ні. Навіть по дуже привабливої ціні.
Додано: Суб 02 лип, 2022 11:35
То, что недострои нельзя покупать - это само собой разумеется. Я бы не советовал покупать даже в сданных домах, если рядом строится следующая очередь. Она заморозится на годы(или навсегда)
Для аренды - потом не сдашь, никто не захочет жить практически на стройке
Додано: Суб 02 лип, 2022 11:46
Недострой - это еще не собственность. В случае разрушения собственности в теории есть шанс на получение компенсации. А если не собственность - все усложняется.
Недострои разные бывают. На olx полно объяв от частников продающих воздух над давно остановившимися стройками Патриотики.
Все как один рассказывают, что Столица обещает достроить за три года. Поэтому и цена всего 25куе за 1ком. т.к. надо еще подождать.
Додано: Суб 02 лип, 2022 12:13
Ну наши особо продвинутые в ценах на недвигу в зажОпьях ЕС сокамерники говорят шо снижение себестоимости не имеет границ и скоро цены на новострой будут как в 96м году и Вася Хмельницкий с Мхитаряном будут хватать киевлян и понаехов за руку на Крещатике шоб те у них хоть кавалирку хоть в рассрочку но купили(пА300…)
Пусть этот заотдыхавшийся перец готовится лить фундаменты за минималку и в долг на пять лет
Додано: Суб 02 лип, 2022 13:04
Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
Додано: Суб 02 лип, 2022 13:13
"Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят."
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