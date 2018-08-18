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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ждите осень-зиму и покупайте с документами, либо переуступку от хорошего застройщика (которых нет). Даже не знаю кого сейчас можно рекомендовать для переуступки, думаю проблемы начнутся у всех. Возможно КАН дотянет начатые очереди
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:47

  hume написав:
  fox767676 написав:
  hume написав:На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС


Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили

Объект масштабный, может кто-то интересуется более детально, но чисто визуально движения нет. Последнюю неделю проезжал мимо раз 6.

Не исключаю, что движение все таки начнется на некоторых стройках, вопрос в интенсивности этого движения.

Топам в крупных частных строительных компаниях очень серьезно срезали ЗП. Очень серьёзно

Причём грейт и КГС?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:50

  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?

Даже с надёжными застройщиками доки не выдают, водят хороводы. Наверное мечтают вернуть по договору жалкие гроши, а налик присвоить.
Переуступки не связывайтесь сейчас имхо. Хотя я сам на них висел постоянно
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ждите осень-зиму и покупайте с документами, либо переуступку от хорошего застройщика (которых нет).

Я би казав чекайте коли відпустять курс, тоді буде більш зрозуміло що з цінами. Осінь-зима, як по мене, це дуже оптимістично.

В мене є знайомі, які зараз за кордоном. Планують все продати в Україні, та будувати життя там, але не можуть/хочуть приїжджати для продажу, чекають, коли війна закінчиться. Тобто зараз нема відкладеного попита, але є велика відкладена пропозиція, яка виде на ринок після закінчення гарячої фази бойових дій.
  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои?

Ні. Навіть по дуже привабливої ціні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:35

  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?

То, что недострои нельзя покупать - это само собой разумеется. Я бы не советовал покупать даже в сданных домах, если рядом строится следующая очередь. Она заморозится на годы(или навсегда)
Для аренды - потом не сдашь, никто не захочет жить практически на стройке
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:46

  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?


Недострой - это еще не собственность. В случае разрушения собственности в теории есть шанс на получение компенсации. А если не собственность - все усложняется.

Недострои разные бывают. На olx полно объяв от частников продающих воздух над давно остановившимися стройками Патриотики.
Все как один рассказывают, что Столица обещает достроить за три года. Поэтому и цена всего 25куе за 1ком. т.к. надо еще подождать. :D
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:13

  Олежан написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.

То вони вихваляються, чи ви спілкуєтесь з дуже витребуваними спецами.

Некоторые просели в цене??))
Я общался с одним руководителем по фундаментным работам и гидроизоляции. Говорить что предлагают столько что даже с дачи выезжать не будет

Ну наши особо продвинутые в ценах на недвигу в зажОпьях ЕС сокамерники говорят шо снижение себестоимости не имеет границ и скоро цены на новострой будут как в 96м году и Вася Хмельницкий с Мхитаряном будут хватать киевлян и понаехов за руку на Крещатике шоб те у них хоть кавалирку хоть в рассрочку но купили(пА300…)
Пусть этот заотдыхавшийся перец готовится лить фундаменты за минималку и в долг на пять лет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:04

Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:13

  beee написав:Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.

"Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят."
BIGor
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