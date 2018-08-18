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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10028100291003010031

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:27

  beee написав:У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.


Скажите пожалуйста - Вас раньше было не так много. А сейчас столько работы, столько работы - а у Вас есть еще и время нас в курсе последних скандалов интриг и расследований держать - где время находите?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:46

  striped написав:
  beee написав:У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.


Скажите пожалуйста - Вас раньше было не так много. А сейчас столько работы, столько работы - а у Вас есть еще и время нас в курсе последних скандалов интриг и расследований держать - где время находите?

Деньги работают, писатель отдыхает :mrgreen:
Тем более плиточники по 20к скидывают, это наверное аналог десятины, чтоб потом заказы были.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:49

  Damien написав:
  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?

То, что недострои нельзя покупать - это само собой разумеется. Я бы не советовал покупать даже в сданных домах, если рядом строится следующая очередь. Она заморозится на годы(или навсегда)
Для аренды - потом не сдашь, никто не захочет жить практически на стройке


Хорошая мысль. Плюсанул.
Как думаете это справедливо для всей Украины, имею в ввиду безопасный Западный регион, или только для Киева и прифронтовых зон ?
Хомякоид
 
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  #<1 ... 10028100291003010031
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