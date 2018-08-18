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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лип, 2022 13:27
beee написав:
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
Скажите пожалуйста - Вас раньше было не так много. А сейчас столько работы, столько работы - а у Вас есть еще и время нас в курсе последних скандалов интриг и расследований держать - где время находите?
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striped
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:46
striped написав: beee написав:
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
Скажите пожалуйста - Вас раньше было не так много. А сейчас столько работы, столько работы - а у Вас есть еще и время нас в курсе последних скандалов интриг и расследований держать - где время находите?
Деньги работают, писатель отдыхает
Тем более плиточники по 20к скидывают, это наверное аналог десятины, чтоб потом заказы были.
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alfredhaos
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:49
Damien написав: Andrey2512 написав:
Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?
То, что недострои нельзя покупать - это само собой разумеется. Я бы не советовал покупать даже в сданных домах, если рядом строится следующая очередь. Она заморозится на годы(или навсегда)
Для аренды - потом не сдашь, никто не захочет жить практически на стройке
Хорошая мысль. Плюсанул.
Как думаете это справедливо для всей Украины, имею в ввиду безопасный Западный регион, или только для Киева и прифронтовых зон ?
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Хомякоид
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