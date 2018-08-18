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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10028100291003010031

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:46

  striped написав:
  beee написав:У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.


Скажите пожалуйста - Вас раньше было не так много. А сейчас столько работы, столько работы - а у Вас есть еще и время нас в курсе последних скандалов интриг и расследований держать - где время находите?

Деньги работают, писатель отдыхает :mrgreen:
Тем более плиточники по 20к скидывают, это наверное аналог десятины, чтоб потом заказы были.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:49

  Damien написав:
  Andrey2512 написав:Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?

Или ждать осень - зиму?

То, что недострои нельзя покупать - это само собой разумеется. Я бы не советовал покупать даже в сданных домах, если рядом строится следующая очередь. Она заморозится на годы(или навсегда)
Для аренды - потом не сдашь, никто не захочет жить практически на стройке


Хорошая мысль. Плюсанул.
Как думаете это справедливо для всей Украины, имею в ввиду безопасный Западный регион, или только для Киева и прифронтовых зон ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:20

:o
  beee написав:Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.

Отложенный спрос - это супер.
Интересно, кто будет потом оплачивать коммуналку в домах, где массово приобретут квартиры УБД? ОСББ просто взвоют.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:53

  antey1969 написав::o
  beee написав:Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.

Отложенный спрос - это супер.
Интересно, кто будет потом оплачивать коммуналку в домах, где массово приобретут квартиры УБД? ОСББ просто взвоют.

Ты что-то имеешь против УБД ?
Считаешь, что они не в состоянии оплачивать комуналку ?
Может тебе занятся своими прямыми обязанностями, медицинскими
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:ОСББ просто взвоют

Что за глупость. Осбб за убд-ника напрямую получал компенсацию из городского бюджета. (И это если убд-ник не оформил монетизацию.. В этом случае вообще для осбб нет понятия, убд или не убд.. льготы нет, льготник платит живые деньги)

В общем вы с этим "убд" в муку "жахнули".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:01

  beee написав:Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил))
Это круче чем Киев фейслесса. Если на фоне падения ВВП у людей столько денег, значит скоро все будем миллионерами, а 20тыщ будут давать на завтраки ребенку в школу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:27

  vitaliian написав:
  beee написав:Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил))
Это круче чем Киев фейслесса. Если на фоне падения ВВП у людей столько денег, значит скоро все будем миллионерами, а 20тыщ будут давать на завтраки ребенку в школу.

Если бы, ты был тем, за кого себя выдаёшь, то знал бы, что миллионерами мы уже были
Но явно не знаешь :)
Ты всегда в мелочах палишься

Теперь по факту - деньги есть, деньги явно заработанные, я фигею от количества авто на дорогах города при цене бензуса в 50 грн, газа в 38 грн

На центральном рынке куча народу, все покупают фрукты-овощи, как грится, бойкая торговля
В ТРЦ покупателей, именно покупателей тоже хватает
pesikot
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