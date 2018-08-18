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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лип, 2022 13:46
striped написав: beee написав:
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
Скажите пожалуйста - Вас раньше было не так много. А сейчас столько работы, столько работы - а у Вас есть еще и время нас в курсе последних скандалов интриг и расследований держать - где время находите?
Деньги работают, писатель отдыхает
Тем более плиточники по 20к скидывают, это наверное аналог десятины, чтоб потом заказы были.
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alfredhaos
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Додано: Суб 02 лип, 2022 13:49
Damien написав: Andrey2512 написав:
Сейчас стоит рассматривать варианты "переуступок" на недострои? Или можно попасться, что куплю замороженную стройку?
Или ждать осень - зиму?
То, что недострои нельзя покупать - это само собой разумеется. Я бы не советовал покупать даже в сданных домах, если рядом строится следующая очередь. Она заморозится на годы(или навсегда)
Для аренды - потом не сдашь, никто не захочет жить практически на стройке
Хорошая мысль. Плюсанул.
Как думаете это справедливо для всей Украины, имею в ввиду безопасный Западный регион, или только для Киева и прифронтовых зон ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 02 лип, 2022 15:20
beee написав:
Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
Отложенный спрос - это супер.
Интересно, кто будет потом оплачивать коммуналку в домах, где массово приобретут квартиры УБД? ОСББ просто взвоют.
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antey1969
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Додано: Суб 02 лип, 2022 15:53
antey1969 написав:
:o
beee написав:
Крупный Поставщик металлопроката сообщил, что их заказы прямо пропорциональны ситуации на фронте.
Точно такая же ситуация со строительными заказами.
То, что мужиков не выпускают - лукавство. Все строители выезжают. Схемы известны.
Все кто служит - з.п. большая. Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил)) приехали.
Сейчас сформирован отложенный спрос на покупку.
При улучшении ситуации он будет реализован. Этому способствует внутренняя миграция. Юг, восток -> центр, запад.
У меня квартиру купили львовяне, к моему удивлению, а вторую сняли тоже львовяне. Не знаю, с чем связано.
Отложенный спрос - это супер.
Интересно, кто будет потом оплачивать коммуналку в домах, где массово приобретут квартиры УБД? ОСББ просто взвоют.
Ты что-то имеешь против УБД ?
Считаешь, что они не в состоянии оплачивать комуналку ?
Может тебе занятся своими прямыми обязанностями, медицинскими
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pesikot
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Додано: Суб 02 лип, 2022 15:59
antey1969 написав:
ОСББ просто взвоют
Что за глупость. Осбб за убд-ника напрямую получал компенсацию из городского бюджета. (И это если убд-ник не оформил монетизацию.. В этом случае вообще для осбб нет понятия, убд или не убд.. льготы нет, льготник платит живые деньги)
В общем вы с этим "убд" в муку "жахнули".
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Hotab
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Додано: Суб 02 лип, 2022 16:01
beee написав:
Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил))
Это круче чем Киев фейслесса. Если на фоне падения ВВП у людей столько денег, значит скоро все будем миллионерами, а 20тыщ будут давать на завтраки ребенку в школу.
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vitaliian
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Додано: Суб 02 лип, 2022 16:27
vitaliian написав: beee написав:
Мне мой плиточник с передка просто так 20 тыщ сбросил))
Это круче чем Киев фейслесса. Если на фоне падения ВВП у людей столько денег, значит скоро все будем миллионерами, а 20тыщ будут давать на завтраки ребенку в школу.
Если бы, ты был тем, за кого себя выдаёшь, то знал бы, что миллионерами мы уже были
Но явно не знаешь
Ты всегда в мелочах палишься
Теперь по факту - деньги есть, деньги явно заработанные, я фигею от количества авто на дорогах города при цене бензуса в 50 грн, газа в 38 грн
На центральном рынке куча народу, все покупают фрукты-овощи, как грится, бойкая торговля
В ТРЦ покупателей, именно покупателей тоже хватает
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pesikot
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