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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10029100301003110032

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:12

  vitaliian написав:
  pesikot написав:, то знал бы, что миллионерами мы уже были
я и сейчас миллионер, а что здесь делает нищеброд вроде тебя я хз, создай ветку про свою молодость и пиши там мемуары каким бы был миллионером в 90е.

Напомнило))
- Нужно заниматься делом а не жопу в универе прасиживать!!! Я вот за 2 месяца собственного бизнеса заработал милион!
- Ну да, я тем же занимаюсь и заработал два
- Ты тоже бизнесмен?)
- Я тоже пиздабол
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:20

  beee написав:Даже с надёжными застройщиками доки не выдают, водят хороводы. Наверное мечтают вернуть по договору жалкие гроши, а налик присвоить.
Переуступки не связывайтесь сейчас имхо. Хотя я сам на них висел постоянно

Юра, а чем застройщики формально обосновывают не выдачу документов для оформления права собственности?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:36

  Олежан написав:Я общался с одним руководителем по фундаментным работам и гидроизоляции. Говорить что предлагают столько что даже с дачи выезжать не будет

Респект ну ты сравнил отделочников с фундаментщиками.
У первых есть заказы забацать квартиру под аренду в новосторое сданном перед войной.
А фундаменты сейчас практически не льют. Разве под оборонительные сооружения.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:58

  vitaliian написав:
  pesikot написав:, то знал бы, что миллионерами мы уже были
я и сейчас миллионер, а что здесь делает нищеброд вроде тебя я хз, создай ветку про свою молодость и пиши там мемуары каким бы был миллионером в 90е.

Ти вже перебрался назад, в общажку на Петропавлівській Борщагівці?
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