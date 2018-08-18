|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лип, 2022 18:12
vitaliian написав: pesikot написав:
, то знал бы, что миллионерами мы уже были
я и сейчас миллионер, а что здесь делает нищеброд вроде тебя я хз, создай ветку про свою молодость и пиши там мемуары каким бы был миллионером в 90е.
Напомнило))
- Нужно заниматься делом а не жопу в универе прасиживать!!! Я вот за 2 месяца собственного бизнеса заработал милион!
- Ну да, я тем же занимаюсь и заработал два
- Ты тоже бизнесмен?)
- Я тоже пиздабол
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 18:20
beee написав:
Даже с надёжными застройщиками доки не выдают, водят хороводы. Наверное мечтают вернуть по договору жалкие гроши, а налик присвоить.
Переуступки не связывайтесь сейчас имхо. Хотя я сам на них висел постоянно
Юра, а чем застройщики формально обосновывают не выдачу документов для оформления права собственности?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6932
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 1777 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лип, 2022 18:36
Олежан написав:
Я общался с одним руководителем по фундаментным работам и гидроизоляции. Говорить что предлагают столько что даже с дачи выезжать не будет
Респект ну ты сравнил отделочников с фундаментщиками.
У первых есть заказы забацать квартиру под аренду в новосторое сданном перед войной.
А фундаменты сейчас практически не льют. Разве под оборонительные сооружения.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6932
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 1777 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лип, 2022 19:17
Hotab написав: antey1969 написав:
ОСББ просто взвоют
Что за глупость. Осбб за убд-ника напрямую получал компенсацию из городского бюджета. (И это если убд-ник не оформил монетизацию.. В этом случае вообще для осбб нет понятия, убд или не убд.. льготы нет, льготник платит живые деньги)
В общем вы с этим "убд" в муку "жахнули".
Масштабы будут совсем иные.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11277
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1521 раз.
- Подякували: 3347 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:19
народ, кто в курсе, что за тема?
бегают риелторы скупают разбомбленое жилье...т.е. по сути доки. дают 7-10 тыс долл за квартиру
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:21
fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:45
Олежан написав: fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11403
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1694 раз.
- Подякували: 2474 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:48
Zebra написав: Олежан написав: fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Одне слово зайве, модним воно аж ніяк не буде, дешево, швидко, але лайно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31741
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7542 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:51
Faceless написав:
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Одне слово зайве, модним воно аж ніяк не буде, дешево, швидко, але лайно
80% населення в країні живуть в просцаних бабушатніках
модульні конструкції бувають різні, можуть і такі коробки зібрати, що позаздрять у конча-заспі по якосты, цінникам і срокам, що з них деруть місцеві халтурщики
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11403
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1694 раз.
- Подякували: 2474 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:53
кто знает, как сложилась судьба УНО? ему за оранж напихали по полной?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22599
|8408295
|
Суб 02 лип, 2022 09:22
hume
|
|1047
|3651689
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34908
|
|