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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лип, 2022 22:03
Олежан написав:
кто знает, как сложилась судьба УНО? ему за оранж напихали по полной?
Уно как отец герой скорее всего рванул с деньгами с Оранжа в Испанию и купил себе поместье возле моря.
Владельцам кусков кирпичей на месте Оранжа можно только посочуствовать.
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Хомякоид
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:13
Олежан написав:
бегают риелторы скупают разбомбленое жилье...т.е. по сути доки. дают 7-10 тыс долл за квартиру
Может компенсацию хотят в будущем получить?
Я уже сам думал, купить что-то такое для жизни ) ахах
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Andrey2512
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:19
Zebra написав: Олежан написав: fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Главное чтобы всё это убожество было подальше от Киева и области.
Киеву после войны нуужен мораторий хотя бы лет на 5 на строителство нового жилья. Спрос будет на эконом и социальное, оно тут не нужно. А нужно будет повычислдять все завезенные в Киев евробляхи в войну и раздавить эскаваторами, да и автора идеи посадить.
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fox767676
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:20
Andrey2512 написав: Олежан написав:
бегают риелторы скупают разбомбленое жилье...т.е. по сути доки. дают 7-10 тыс долл за квартиру
Может компенсацию хотят в будущем получить?
Я уже сам думал, купить что-то такое для жизни ) ахах
проверяется по дате вступления в права,тогда такому хитрому болту должны отказать с гайкой,в крайнем случаи отдать остатки стен)),но если в схеме квартальщики,то рылы под этот узкий круг в теме
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Мизантрóп
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:32
Zebra написав:
80% населення в країні живуть в просцаних бабушатніках
"Модульные домв" просто разрущатся после первых обоссаний
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fox767676
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