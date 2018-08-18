Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Faceless Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Главное чтобы всё это убожество было подальше от Киева и области. Киеву после войны нуужен мораторий хотя бы лет на 5 на строителство нового жилья. Спрос будет на эконом и социальное, оно тут не нужно. А нужно будет повычислдять все завезенные в Киев евробляхи в войну и раздавить эскаваторами, да и автора идеи посадить.
Около 800 тысяч украинцев остались без жилья в результате российской военной агрессии. Больше всего жилых помещений повреждено или разрушено в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Киевской областях. Об этом рассказала заместитель главы парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.
Шуляк сообщила, что по состоянию на 3 июля около 220 тысяч граждан Украины оставили заявки на получение компенсации из-за разрушенного россиянами жилья.
fox767676 написав:Faceless Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Вода, канализация и электрика ударом мизинца по клавише к такому модульному мистечку не подводятся В отличии от продать-купить шиткоин какой-то И не забываем что топить там тоже электрикой придётся, и явно не кондёрами В Чернигове и Ахтырке в январе минимум температуры какой? Плюс 10 или плюс 7 ? Водопровод и говнопровод тоже прокладываются ниже точки промерзания почвы У вас во Флориде это ж не проблема?