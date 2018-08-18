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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1003010031100321003310034>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 66
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
20%
13
3. 701 - 900
21%
14
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:51

  Faceless написав:
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Одне слово зайве, модним воно аж ніяк не буде, дешево, швидко, але лайно

80% населення в країні живуть в просцаних бабушатніках
модульні конструкції бувають різні, можуть і такі коробки зібрати, що позаздрять у конча-заспі по якосты, цінникам і срокам, що з них деруть місцеві халтурщики
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто знает, как сложилась судьба УНО? ему за оранж напихали по полной?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:03

  Олежан написав:кто знает, как сложилась судьба УНО? ему за оранж напихали по полной?


Уно как отец герой скорее всего рванул с деньгами с Оранжа в Испанию и купил себе поместье возле моря.
Владельцам кусков кирпичей на месте Оранжа можно только посочуствовать. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:бегают риелторы скупают разбомбленое жилье...т.е. по сути доки. дают 7-10 тыс долл за квартиру


Может компенсацию хотят в будущем получить?

Я уже сам думал, купить что-то такое для жизни ) ахах
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:19

  Zebra написав:
  Олежан написав:
  fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )

чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.

модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно


Главное чтобы всё это убожество было подальше от Киева и области.
Киеву после войны нуужен мораторий хотя бы лет на 5 на строителство нового жилья. Спрос будет на эконом и социальное, оно тут не нужно. А нужно будет повычислдять все завезенные в Киев евробляхи в войну и раздавить эскаваторами, да и автора идеи посадить.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:20

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:бегают риелторы скупают разбомбленое жилье...т.е. по сути доки. дают 7-10 тыс долл за квартиру


Может компенсацию хотят в будущем получить?

Я уже сам думал, купить что-то такое для жизни ) ахах

проверяется по дате вступления в права,тогда такому хитрому болту должны отказать с гайкой,в крайнем случаи отдать остатки стен)),но если в схеме квартальщики,то рылы под этот узкий круг в теме
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:80% населення в країні живуть в просцаних бабушатніках


"Модульные домв" просто разрущатся после первых обоссаний
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 06:52

Около 800 тысяч украинцев остались без жилья в результате российской военной агрессии. Больше всего жилых помещений повреждено или разрушено в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Киевской областях. Об этом рассказала заместитель главы парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

Шуляк сообщила, что по состоянию на 3 июля около 220 тысяч граждан Украины оставили заявки на получение компенсации из-за разрушенного россиянами жилья.

https://zn.ua/UKRAINE/stalo-izvestno-sk ... ossii.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 07:06

  Zebra написав:
  Олежан написав:
  fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )

чем дольше война тем сильнее отложеный спрос.

модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно

Вода, канализация и электрика ударом мизинца по клавише к такому модульному мистечку не подводятся
В отличии от продать-купить шиткоин какой-то
И не забываем что топить там тоже электрикой придётся, и явно не кондёрами
В Чернигове и Ахтырке в январе минимум температуры какой? Плюс 10 или плюс 7 ?
Водопровод и говнопровод тоже прокладываются ниже точки промерзания почвы
У вас во Флориде это ж не проблема?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 07:20

  vitaliian написав:
  pesikot написав:, то знал бы, что миллионерами мы уже были
я и сейчас миллионер


гривневый? с каждым днем их будет становиться все больше)) :mrgreen:
Moneta
 
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