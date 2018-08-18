Додано: Нед 03 лип, 2022 08:26

Moneta написав: vitaliian написав: pesikot написав: , то знал бы, что миллионерами мы уже были , то знал бы, что миллионерами мы уже были я и сейчас миллионер я и сейчас миллионер



гривневый? с каждым днем их будет становиться все больше)) гривневый? с каждым днем их будет становиться все больше))

Я об этом и писал выше, если денег на руках полно а экономика не работает, надо их оперативно куда то пристраивать, в ту же недвижимость, пока они не превратились в камешки и стекляшки. В том смысле что инфляция (а она уже скачет что дурная) будет стимулировать спрос. Я в 90х продавал свою первую машину... 3 часа. Половина из выехавших на базар в тот день авто были куплены. Думаю недвижимость продавалась не хуже. Мои соседи выехавшие в Израиль продали квартиру меньше чем за неделю (причем требование было именно расчет в долларах, которые тогда мало кто в глаза видел). И даже с долларами нашелся покупатель.