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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10031100321003310034>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 66
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
20%
13
3. 701 - 900
21%
14
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:17

  vitaliian написав:
Около 800 тысяч украинцев остались без жилья в результате российской военной агрессии. Больше всего жилых помещений повреждено или разрушено в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Киевской областях. Об этом рассказала заместитель главы парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

Шуляк сообщила, что по состоянию на 3 июля около 220 тысяч граждан Украины оставили заявки на получение компенсации из-за разрушенного россиянами жилья.

https://zn.ua/UKRAINE/stalo-izvestno-sk ... ossii.html

На жаль у депутатів мало мізків. Навіть у глави парламентьського комітету.
800 тис це населення міста Запоріжжя. Що аналог Запоріжжя стерли з лиця Землі? Звсісно ні.
У людини скло вибило (я навіть не замислювався про компенсацію, купив, та замінив), та вона вже подає як пошкоджене житло, яке у недалеких політиків перетворюється у зруйноване - українці залишились без житла.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:кто знает, как сложилась судьба УНО? ему за оранж напихали по полной?

Та що з ним трапиться, авжеж не в Маріуполі мешкав. Працював на мобільного оператора, тобто робота залишилась. Київ стоїть непошкоджений, житло ціле.

А що не так з Оранжем? Повинні ж були давно збудувати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:26

  Moneta написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:, то знал бы, что миллионерами мы уже были
я и сейчас миллионер


гривневый? с каждым днем их будет становиться все больше)) :mrgreen:

Я об этом и писал выше, если денег на руках полно а экономика не работает, надо их оперативно куда то пристраивать, в ту же недвижимость, пока они не превратились в камешки и стекляшки. В том смысле что инфляция (а она уже скачет что дурная) будет стимулировать спрос. Я в 90х продавал свою первую машину... 3 часа. Половина из выехавших на базар в тот день авто были куплены. Думаю недвижимость продавалась не хуже. Мои соседи выехавшие в Израиль продали квартиру меньше чем за неделю (причем требование было именно расчет в долларах, которые тогда мало кто в глаза видел). И даже с долларами нашелся покупатель.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 08:41, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:29

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
Около 800 тысяч украинцев остались без жилья в результате российской военной агрессии. Больше всего жилых помещений повреждено или разрушено в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Киевской областях. Об этом рассказала заместитель главы парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

Шуляк сообщила, что по состоянию на 3 июля около 220 тысяч граждан Украины оставили заявки на получение компенсации из-за разрушенного россиянами жилья.

https://zn.ua/UKRAINE/stalo-izvestno-sk ... ossii.html

На жаль у депутатів мало мізків. Навіть у глави парламентьського комітету.
800 тис це населення міста Запоріжжя. Що аналог Запоріжжя стерли з лиця Землі? Звсісно ні.
У людини скло вибило (я навіть не замислювався про компенсацію, купив, та замінив), та вона вже подає як пошкоджене житло, яке у недалеких політиків перетворюється у зруйноване - українці залишились без житла.

Якщо це Запоріжжя рознести по 4х областях впевнені що 800тис це розбиті вікна?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lejko_vit написав:Якщо це Запоріжжя рознести по 4х областях впевнені що 800тис це розбиті вікна?

Впевнен, бо особисто дивився самий постраждалий район Харкова. На парадне максимум 2-3 квартири вигоріли з 36. Там жило 400 тис. Рахуємо - 22-33 тис людей без житла. Похибка величезна, але порядок цифр можна побачити. Другі райони майже цілі. Тобто з 1,5 міліонного Харкова бесхатченками стали 30-50 тис людей. Та й зруйновано те також - після пожежі можно відремонтувати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:47

  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:Якщо це Запоріжжя рознести по 4х областях впевнені що 800тис це розбиті вікна?

Впевнен, бо особисто дивився самий постраждалий район Харкова. На парадне максимум 2-3 квартири вигоріли з 36. Там жило 400 тис. Рахуємо - 22-33 тис людей без житла. Похибка величезна, але порядок цифр можна побачити. Другі райони майже цілі. Тобто з 1,5 міліонного Харкова бесхатченками стали 30-50 тис людей. Та й зруйновано те також - після пожежі можно відремонтувати.

Рассказываю, дом по соседству с моей коммерцией, внешне вроде цел (прилет был в угол первого этажа несущей стены) а комиссия признала его аварийным. Пока в квартире куда прилетело поставили подпорки. Что дальше никто не знает. Даже половина окон целые, заходи и живи. :(
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:В том смысле что инфляция (а она уже скачет что дурная) будет стимулировать спрос.

Інфляція в гривні, чи доларі?
Зараз, коли курс фіксований, та нема імпорту, тому, у кого багато гривні, може краще купувати долари, чим неруомість?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:50

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:В том смысле что инфляция (а она уже скачет что дурная) будет стимулировать спрос.

Інфляція в гривні, чи доларі?
Зараз, коли курс фіксований, та нема імпорту, тому, у кого багато гривні, може краще купувати долари, чим неруомість?

Как это меняет смысл написанного? "будет стимулировать спрос" означает спрос на доллары в том числе, (ветка не про валюту и не про инфляцию, поэтому я упомянул недвижимость).

Инфляция в долларах кстати тоже рекордная, цены на заправках видели? Топливо подорожало даже в долларах. И не только топливо... соль, гречка, мороженое сделало х2 к прошлому году, при этом гривна потеряла всего 30%.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 08:58, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Рассказываю, дом по соседству с моей коммерцией, внешне вроде цел (прилет был в угол первого этажа несущей стены) а комиссия признала его аварийным. Пока поставили подпорки. Даже половина окон целые, заходи и живи.

Я бачив таке, де пошкоджені несучі конструкції, але переважна більшість фізично ціла, чи потребую укріплення.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:54

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Рассказываю, дом по соседству с моей коммерцией, внешне вроде цел (прилет был в угол первого этажа несущей стены) а комиссия признала его аварийным. Пока поставили подпорки. Даже половина окон целые, заходи и живи.

Я бачив таке, де пошкоджені несучі конструкції, але переважна більшість фізично ціла, чи потребую укріплення.

Я подозреваю что таких домов большинство. Внешне цел, а по докам аварийный поэтому вероятно фигурирует в статистике наравне с полностью разрушенными.
vitaliian
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