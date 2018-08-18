|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 03 лип, 2022 08:56
vitaliian написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
В том смысле что инфляция (а она уже скачет что дурная) будет стимулировать спрос.
Інфляція в гривні, чи доларі?
Зараз, коли курс фіксований, та нема імпорту, тому, у кого багато гривні, може краще купувати долари, чим неруомість?
Как это меняет смысл написанного? "будет стимулировать спрос" означает спрос на доллары в том числе, ветка не про валюту и не про инфляцию, поэтому я упомянул недвижимость. Инфляция в долларах кстати тоже рекордная, цены на заправках видели? Топливо подорожало даже в долларах. И не только топливо... соль, гречка.
Інфляція гривні не буде стимулювати попит на нерухомість під час війни. Навіть інфляція долара.
Інфляція у нас штучна в доларі з за фіксованого курсу. Топливо та сіль зовсім невдали приклади, бо вони здорожчали з інших причин.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9043
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2074 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лип, 2022 08:58
vitaliian написав: Moneta написав: vitaliian написав:
гривневый? с каждым днем их будет становиться все больше))
Я об этом и писал выше, если денег на руках полно а экономика не работает, надо их оперативно куда то пристраивать, в ту же недвижимость, пока они не превратились в камешки и стекляшки
. В том смысле что инфляция (а она уже скачет что дурная) будет стимулировать спрос. Я в 90х продавал свою первую машину... 3 часа. Половина из выехавших на базар в тот день авто были куплены. Думаю недвижимость продавалась не хуже. Мои соседи выехавшие в Израиль продали квартиру меньше чем за неделю (причем требование было именно расчет в долларах, которые тогда мало кто в глаза видел). И даже с долларами нашелся покупатель.
Хоронят доллар уже больше столетия, все никак не могут похоронить. Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6297
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лип, 2022 09:05
BIGor написав:
Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно
я накупил слишком много в последние годы, с начала войны не купил ничего. И до войны в 2022 покупать что то не планировал. (Разве что совсем дёшево и в хорошем месте).
По соседству со мной работал стоматолог, его помещение разрушено, и он в поиске нового. Вчера смотрел моё, я его спрашиваю не боитесь? он говорит, если не будет работать, через пару лет умрет с голоду. Арендовать не хочет "клиентов мало, всё что заработает отдаст за аренду".
Кроме того боится прикормить кому то место (кто сдает коммерцию знает что это). Много факторов, которые здесь на форуме принято не учитывать, а они играют свою роль.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лип, 2022 09:09, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13597
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2033 раз.
- Подякували: 2880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 09:09
vitaliian написав:
Вчера его спрашиваю не боитесь? он говорит, если не будет работать, через пару лет умрет с голоду.
более менее оборудованый кабинет на хруще на 35 метров стоит 200к долл
это с помещением
врач тратит 8к в месяц что хватит на пару лет?
думаю стоит отказаться от черной икры и расжигания камина 500 евровыми купюрами
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 09:11
Олежан написав:
врач тратит 8к в месяц что хватит на пару лет?
думаю стоит отказаться от черной икры и расжигания камина 500 евровыми купюрами
к счастью те кто не читает этот форум думают сильно иначе. с голоду умереть конечно преувеличение, но и комбикорм едят тоже не все
можно вложится в овгз, депозит, крипту. Человек предпочитает вкладывать в то в чем уверен.
Преувеличение и ваши цифры про оборудованный кабинет.
На моём районе этих кабинетов как грязи, есть даже два рядом через стенку.
Не думаю что все такие миллионеры вкладывать 200 куе в кабинеты с такой конкуренцией, они их не отобьют примерно никогда.
Я знаю другие цифры, гораздо меньше, но сюда писать не буду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лип, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13597
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2033 раз.
- Подякували: 2880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 09:20
vitaliian написав: BIGor написав:
Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно
я накупил слишком много в последние годы, с начала войны не купил ничего. И до войны в 2022 покупать что то не планировал. (Разве что совсем дёшево и в хорошем месте).
Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете. Я никого не призываю, но жду открытия границ. Про то что денег много - тоже сказки, может у каких-то едениц, но война и везде потери. Я например на курсе теряю 20%, от этого у меня больше денег не становится.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6297
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лип, 2022 09:27
BIGor написав:
Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете
Ветка про недвижимость я что должен здесь "призывать" покупать крипту или овгз? как бы нелогично. Рынок оживился, по количеству сделок ничего не знаю, но меня уже активно дёргают звонками по моим объектам. За вчера два просмотра, за неделю где то 10. (До 20 июня вообще просмотров не было). О чем и пишу.
Приезжали киевляне (прокат / ремонт строительных инструментов) увидели масштабы разрушений, решили переносить бизнес сюда.
В Польше с 1.07 перекрыли халяву и те кто не хотят мыть туалеты активно возвращаются.
Если продам что то "ненужное" примерно знаю что куплю взамен. Увеличивать портфель недвижимости не хочу, её доходность на момент в 2р. ниже гривневых депозитов.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13597
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2033 раз.
- Подякували: 2880 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22599
|8430962
|
Суб 02 лип, 2022 09:22
hume
|
|1047
|3651713
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34908
|
|