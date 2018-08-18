Додано: Нед 03 лип, 2022 09:05

BIGor написав: Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно

я накупил слишком много в последние годы, с начала войны не купил ничего. И до войны в 2022 покупать что то не планировал. (Разве что совсем дёшево и в хорошем месте).По соседству со мной работал стоматолог, его помещение разрушено, и он в поиске нового. Вчера смотрел моё, я его спрашиваю не боитесь? он говорит, если не будет работать, через пару лет умрет с голоду. Арендовать не хочет "клиентов мало, всё что заработает отдаст за аренду".Кроме того боится прикормить кому то место (кто сдает коммерцию знает что это). Много факторов, которые здесь на форуме принято не учитывать, а они играют свою роль.