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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:05
BIGor написав:
Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно
я накупил слишком много в последние годы, с начала войны не купил ничего. И до войны в 2022 покупать что то не планировал. (Разве что совсем дёшево и в хорошем месте).
По соседству со мной работал стоматолог, его помещение разрушено, и он в поиске нового. Вчера смотрел моё, я его спрашиваю не боитесь? он говорит, если не будет работать, через пару лет умрет с голоду. Арендовать не хочет "клиентов мало, всё что заработает отдаст за аренду".
Кроме того боится прикормить кому то место (кто сдает коммерцию знает что это). Много факторов, которые здесь на форуме принято не учитывать, а они играют свою роль.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лип, 2022 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:09
vitaliian написав:
Вчера его спрашиваю не боитесь? он говорит, если не будет работать, через пару лет умрет с голоду.
более менее оборудованый кабинет на хруще на 35 метров стоит 200к долл
это с помещением
врач тратит 8к в месяц что хватит на пару лет?
думаю стоит отказаться от черной икры и расжигания камина 500 евровыми купюрами
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Олежан
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:11
Олежан написав:
врач тратит 8к в месяц что хватит на пару лет?
думаю стоит отказаться от черной икры и расжигания камина 500 евровыми купюрами
к счастью те кто не читает этот форум думают сильно иначе. с голоду умереть конечно преувеличение, но и комбикорм едят тоже не все
можно вложится в овгз, депозит, крипту. Человек предпочитает вкладывать в то в чем уверен.
Преувеличение и ваши цифры про оборудованный кабинет.
На моём районе этих кабинетов как грязи, есть даже два рядом через стенку.
Не думаю что все такие миллионеры вкладывать 200 куе в кабинеты с такой конкуренцией, они их не отобьют примерно никогда.
Я знаю другие цифры, гораздо меньше, но сюда писать не буду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лип, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:20
vitaliian написав: BIGor написав:
Вы с начала войны сколько объектов недвижимости купили? Денег на руках же полно
я накупил слишком много в последние годы, с начала войны не купил ничего. И до войны в 2022 покупать что то не планировал. (Разве что совсем дёшево и в хорошем месте).
Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете. Я никого не призываю, но жду открытия границ. Про то что денег много - тоже сказки, может у каких-то едениц, но война и везде потери. Я например на курсе теряю 20%, от этого у меня больше денег не становится.
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BIGor
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:27
BIGor написав:
Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете
Ветка про недвижимость я что должен здесь "призывать" покупать крипту или овгз? как бы нелогично. Тем более ни того ни другого у меня в портфеле нет. И в эмиграцию я не собираюсь (потому что в 40+ начинать что то сначала хз)
Рынок (недвижимостм) оживился, по количеству сделок ничего не знаю, но по просмотрам меня уже активно дёргают звонками (по моим объектам). За вчера два просмотра, за неделю где то 10. (До 20 июня вообще просмотров не было). О чем и пишу.
Приезжали киевляне (прокат / ремонт строительных инструментов) увидели масштабы разрушений, решили переносить бизнес сюда.
В Польше с 1.07 перекрыли халяву и те кто не хотят мыть туалеты активно возвращаются.
Если продам что то "ненужное" примерно знаю что куплю взамен. Увеличивать портфель недвижимости не хочу, её доходность на момент в 2р. ниже гривневых депозитов. Надеюсь что хотя бы 70% активов в долларах она мне сохранит. Для войны имхо неплохой результат.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лип, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:59
Zebra написав: Faceless написав:
модульных домов навезут, сейчас наши увидят, что тема рабочая и начнется движение в этом направлении - застройщики со своими бетонокоробками обосрутся немного, потому что модульные дома идут под ключ, купил себе где то дачный участок, привезли модульный домик, собрали, пожали руки и можно жить - никакого гемора с плинтусами скрытого монтажа - дешево, быстро и модно
Одне слово зайве, модним воно аж ніяк не буде, дешево, швидко, але лайно
80% населення в країні живуть в просцаних бабушатніках
модульні конструкції бувають різні, можуть і такі коробки зібрати, що позаздрять у конча-заспі по якосты, цінникам і срокам, що з них деруть місцеві халтурщики
Ті будиночки ніф-ніфа будуть мати тільки одну перевагу - ще нові й "незасцяні". Конструктивно навіть хрущі й засцяні бабушатники краще.
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Faceless
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:02
BIGor написав:
Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете.
Чем более подгулявшая черешня, тем громче базарный торговец зазывает её покупать
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UA
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:05
UA написав:
Чем более подгулявшая черешня, тем громче базарный торговец зазывает её покупать
зачем это враньё? То что я продаю размещаю на олх, а не здесь, какой смысл мне здесь зазывать что то покупать?
По ходу у людей на ветке аллергия на любую реальность кроме их вымышленных моделей либо "все будет стоить космос денег" либо "всё упадёт в ноль и все сразу же умрут". Фантазеры далёкие от реальности.
Может и ветку переименовать в "ненаучную фантастику на тему недвижимости"
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:09
vitaliian написав:
Ветка про недвижимость я что должен здесь "призывать" покупать крипту или овгз? как бы нелогично. Тем более ни того ни другого у меня в портфеле нет.
Тыжни болю подействовали?
vitaliian написав:
В Польше с 1.07 перекрыли халяву и те кто не хотят мыть туалеты активно возвращаются.
Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.
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UA
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:14
vitaliian написав:
Надеюсь что хотя бы 70% активов в долларах она мне сохранит. Для войны имхо неплохой результат.
Добрый день
от довоенных цен снижаете цены примерно на 30%?
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ulanusa1
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