Додано: Нед 03 лип, 2022 09:27

BIGor написав: Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете Тогда непонятен призыв покупать недвижимость, если сами не покупаете

Ветка про недвижимость я что должен здесь "призывать" покупать крипту или овгз? как бы нелогично. Тем более ни того ни другого у меня в портфеле нет. И в эмиграцию я не собираюсь (потому что в 40+ начинать что то сначала хз)Рынок (недвижимостм) оживился, по количеству сделок ничего не знаю, но по просмотрам меня уже активно дёргают звонками (по моим объектам). За вчера два просмотра, за неделю где то 10. (До 20 июня вообще просмотров не было). О чем и пишу.Приезжали киевляне (прокат / ремонт строительных инструментов) увидели масштабы разрушений, решили переносить бизнес сюда.В Польше с 1.07 перекрыли халяву и те кто не хотят мыть туалеты активно возвращаются.Если продам что то "ненужное" примерно знаю что куплю взамен. Увеличивать портфель недвижимости не хочу, её доходность на момент в 2р. ниже гривневых депозитов. Надеюсь что хотя бы 70% активов в долларах она мне сохранит. Для войны имхо неплохой результат.