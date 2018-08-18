Додано: Нед 03 лип, 2022 10:23

UA написав: Тыжни болю подействовали? Тыжни болю подействовали?

UA написав: сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости. сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.

Ну бывает больно, я ж и не втираю что все хорошо.Логика "продать что то ненужное чтобы купить нужное" в войну работает точно так же как и до войны. Сместились некоторые потребности, особенно длинно инвестиционные.То что приносит "живую копейку" как ценилось так и ценится. Может даже больше, люди потеряли доход и очень не против вложиться в актив его приносящий. Возьмём доллар, купите вы его по 35,50 и зимой сдадите по 35,50, и что он вам за полгода принесет?Будет осенний девал не будет хз, а кушать семья просит уже сейчас. Валютный портфель был интересен в феврале - марте, а на текущем моменте он хозяина не прокормит.