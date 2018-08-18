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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10033100341003510036>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 66
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
20%
13
3. 701 - 900
21%
14
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:18

  ulanusa1 написав:
  vitaliian написав:Надеюсь что хотя бы 70% активов в долларах она мне сохранит. Для войны имхо неплохой результат.

Добрый день
от довоенных цен снижаете цены примерно на 30%?

Продажу не снижаю, но какой то торг допускаю, аренда -30% до конца года. Потом по рынку. Кстати ни один человек не сказал "дорого". Для меня это маркер.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:21

  vitaliian написав:
  UA написав:Чем более подгулявшая черешня, тем громче базарный торговец зазывает её покупать
зачем это враньё? То что я продаю размещаю на олх, а не здесь, какой смысл мне здесь зазывать что то покупать?

По ходу у людей на ветке аллергия на любую реальность кроме их вымышленных моделей либо "все будет стоить космос денег" либо "всё упадёт в ноль и все сразу же умрут". Фантазеры далёкие от реальности.

Может и ветку переименовать в "ненаучную фантастику на тему недвижимости"

Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:23

  UA написав:Тыжни болю подействовали?
Ну бывает больно, я ж и не втираю что все хорошо.
  UA написав:сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.
Логика "продать что то ненужное чтобы купить нужное" в войну работает точно так же как и до войны. Сместились некоторые потребности, особенно длинно инвестиционные.

То что приносит "живую копейку" как ценилось так и ценится. Может даже больше, люди потеряли доход и очень не против вложиться в актив его приносящий. Возьмём доллар, купите вы его по 35,50 и зимой сдадите по 35,50, и что он вам за полгода принесет?

Будет осенний девал не будет хз, а кушать семья просит уже сейчас. Валютный портфель был интересен в феврале - марте, а на текущем моменте он хозяина не прокормит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:41

  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.


Эконом это до какой отметки в деньгах ?
Цифры цен выросли по сравнению с апрелем, но спрос все равно далек от довоенного.
Много объявлений от хозяев напрямую, которые висят и по месяцу.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:49

  vladimir07 написав:Много объявлений от хозяев напрямую, которые висят и по месяцу.
месяц экспозиции это новая реальность...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.

капитан Очевидность в ударе :mrgreen:

вторичка ВСЕГДА СТОИТ ровно столько сколько покупатели готовы заплатить
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:12

  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:15

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Много объявлений от хозяев напрямую, которые висят и по месяцу.
месяц экспозиции это новая реальность...

А вы сходите на просмотр эконом класса висящих по месяцу по месяцу
Поинтересуетесь, на сколько действительна цена указанная в объяве
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:22

  airmax78 написав:
  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома?


Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:27

  UA написав:А вы сходите на просмотр эконом класса висящих по месяцу по месяцу
Поинтересуетесь, на сколько действительна цена указанная в объяве
у меня нет времени таким онанизмом заниматься. Друг ходил там где дёшево (7-8к Оболонь-Минский ) везде нюансы. Типа "хозяева в Польше но могут вернуться в любой день и попросят освободить квартиру". Снял за 7 на пл.Шевченко (больше месяца назад)
vitaliian
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