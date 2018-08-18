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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лип, 2022 10:18
ulanusa1 написав:
vitaliian написав:
Надеюсь что хотя бы 70% активов в долларах она мне сохранит. Для войны имхо неплохой результат.
Добрый день
от довоенных цен снижаете цены примерно на 30%?
Продажу не снижаю, но какой то торг допускаю, аренда -30% до конца года. Потом по рынку. Кстати ни один человек не сказал "дорого". Для меня это маркер.
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:21
vitaliian написав: UA написав:
Чем более подгулявшая черешня, тем громче базарный торговец зазывает её покупать
зачем это враньё? То что я продаю размещаю на олх, а не здесь, какой смысл мне здесь зазывать что то покупать?
По ходу у людей на ветке аллергия на любую реальность кроме их вымышленных моделей либо "все будет стоить космос денег" либо "всё упадёт в ноль и все сразу же умрут". Фантазеры далёкие от реальности.
Может и ветку переименовать в "ненаучную фантастику на тему недвижимости"
Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.
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UA
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:23
UA написав:
Тыжни болю подействовали?
Ну бывает больно, я ж и не втираю что все хорошо.
UA написав:
сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.
Логика "продать что то ненужное чтобы купить нужное" в войну работает точно так же как и до войны. Сместились некоторые потребности, особенно длинно инвестиционные.
То что приносит "живую копейку" как ценилось так и ценится. Может даже больше, люди потеряли доход и очень не против вложиться в актив его приносящий. Возьмём доллар, купите вы его по 35,50 и зимой сдадите по 35,50, и что он вам за полгода принесет?
Будет осенний девал не будет хз, а кушать семья просит уже сейчас. Валютный портфель был интересен в феврале - марте, а на текущем моменте он хозяина не прокормит.
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:41
UA написав:
Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.
Эконом это до какой отметки в деньгах ?
Цифры цен выросли по сравнению с апрелем, но спрос все равно далек от довоенного.
Много объявлений от хозяев напрямую, которые висят и по месяцу.
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vladimir07
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:49
vladimir07 написав:
Много объявлений от хозяев напрямую, которые висят и по месяцу.
месяц экспозиции это новая реальность...
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:03
UA написав:
Вторичная недвижимость будет стоить
столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
капитан Очевидность в ударе
вторичка ВСЕГДА СТОИТ ровно столько сколько покупатели готовы заплатить
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:12
UA написав:
Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.
Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:15
vitaliian написав: vladimir07 написав:
Много объявлений от хозяев напрямую, которые висят и по месяцу.
месяц экспозиции это новая реальность...
А вы сходите на просмотр эконом класса висящих по месяцу по месяцу
Поинтересуетесь, на сколько действительна цена указанная в объяве
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:22
airmax78 написав: UA написав:
Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.
Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома?
Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:27
UA написав:
А вы сходите на просмотр эконом класса висящих по месяцу по месяцу
Поинтересуетесь, на сколько действительна цена указанная в объяве
у меня нет времени таким онанизмом заниматься. Друг ходил там где дёшево (7-8к Оболонь-Минский ) везде нюансы. Типа "хозяева в Польше но могут вернуться в любой день и попросят освободить квартиру". Снял за 7 на пл.Шевченко (больше месяца назад)
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vitaliian
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