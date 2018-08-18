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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10034100351003610037>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 66
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
20%
13
3. 701 - 900
21%
14
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что интересно, КРЖН после небольшой корекции в начале войны снова пошел в рост
За 1 місяць ціна в дол США виросла на 2,72%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Может это выставленная на продажу Макса прелесть за 400 куе так повлияла на индекс? Рынок то тонкий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:38

  airmax78 написав:
  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?

Максим, пока вас разочарую.
О реальной сдаче в аренду квартиры с прайсом от 1000 у.е после войны не слышал.
Ультрамодные, дорогие квартиры пока в пролете. Они вне рынка.
Стекляшки типа ЦП просто боятся арендовать.

Люди посмотрев квартиры в совкошлаке вдруг понимают, что можно снять в крепком новострое 10 летней давности с толстыми стенами, на порядок более комфортную квартиру да ещё и со счетчиком тепла не сильно дороже и это влияет на цену крепкого, не стеклянного новостроя.
Это всё о квартирах в прицентральных - центральных локациях.
Что делается на окраинах понятия не имею.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.

Навіщо? Щоб завтра відкупити дешевше? Продати на падаючому ринку той ще квест. Купити дешевше - заплатити за переоформлення, підготувати під оренду це досить багато грошей та часу.
Щоб залишитись з грошима? Не страшно у такий час, коли відбуваються такі тектонічні геополітичні зсуви?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зараз страшно і за нерухомість, і за гроші.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:00

  Vlad442 написав:
  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні.

Польша с 1.07 выплаты прекратила
Другие страны ЕС сейчас проводят тщательную проверку, чтобы отделить псевдобеженцев.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:01

  UA написав:
  vitaliian написав:Ветка про недвижимость я что должен здесь "призывать" покупать крипту или овгз? как бы нелогично. Тем более ни того ни другого у меня в портфеле нет.

Тыжни болю подействовали?


  vitaliian написав:В Польше с 1.07 перекрыли халяву и те кто не хотят мыть туалеты активно возвращаются.

Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.


Да по Чабаном новострои так и есть, приблизительно 80% от довоенных цен.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:02

  fler написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома?


Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?

Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:04

  Vlad442 написав:
  fler написав:Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?

Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.

В Северодонецке были модные МОПы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:17

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  fler написав:Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?

Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.

В Северодонецке были модные МОПы?

Може ми про різні сегменти говоримо. Під Сєверодонецьком були нові дома з бассейнами, умовно кажучи. Люди з них не підуть у хрущ з плиткою 80-х, вони будуть орендувати економ новобудову, наприклад, може комфорт клас. Все що вище, та було розраховано на блогерів, експатів та дипломатів, дійсно може опинитись на деякий термін поза ринком.
Vlad442
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