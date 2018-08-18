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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10034100351003610037

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 66
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
20%
13
3. 701 - 900
21%
14
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:24

  UA написав:В Северодонецке были модные МОПы?

В каждом городишке, есть определённый % людей живущих лучше статистического среднего класса, и да они живут в более модных МОПах, Чем остальные.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:53

Зображення

Найбільше забудовників знову працюють у Тернопільській, Рівненській та Черкаській областях (понад 90%). У Києві будівництво відновили тільки на 40%. https://m.glavcom.ua/kyiv/news/v-ukraji ... 57805.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:58

  BIGor написав:Что интересно, КРЖН после небольшой корекции в начале войны снова пошел в рост
За 1 місяць ціна в дол США виросла на 2,72%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Может это выставленная на продажу Макса прелесть за 400 куе так повлияла на индекс? Рынок то тонкий.

Вообще-то я ее выставил за 500куе - 100куе на торг - чтобы покупателю было приятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:00

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?

Максим, пока вас разочарую.
О реальной сдаче в аренду квартиры с прайсом от 1000 у.е после войны не слышал.
Ультрамодные, дорогие квартиры пока в пролете. Они вне рынка.
Стекляшки типа ЦП просто боятся арендовать.

Люди посмотрев квартиры в совкошлаке вдруг понимают, что можно снять в крепком новострое 10 летней давности с толстыми стенами, на порядок более комфортную квартиру да ещё и со счетчиком тепла не сильно дороже и это влияет на цену крепкого, не стеклянного новостроя.
Это всё о квартирах в прицентральных - центральных локациях.
Что делается на окраинах понятия не имею.

Так Лобановского и Львовский квартал - не стекляшки какие-нибудь - крепкие новострои. Разве это очень помогло?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:03

недвижимость в США начинает "чихать"

https://ibb.co/ZXxY3yC
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:20

Ремонтируем МПО сами

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 14:39

  Vlad442 написав:
  fler написав:Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?

Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.


Шукати на сходинку нижче вони будуть ПІСЛЯ війни, а не під час неї. Люди з грошима - це зазвичай розумні люди, які вміють рахувати :wink: Не підкажете, чому "люди на крутих тачках" з Миколаєва не поїхали жити до Києва чи Одеси, а знімають житло за 2000 грн. у селах між Мико та Одесою? Зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, отримують гроші, гуманітарку. Профіт.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 15:11

Тут писали про модульные дома, немного не то но дам ссылку на один из них. Как его зимой отапливать я хз, в остальном вполне сносно.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/mobl ... OLvSG.html
vitaliian
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