Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Что интересно, КРЖН после небольшой корекции в начале войны снова пошел в рост За 1 місяць ціна в дол США виросла на 2,72% https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Может это выставленная на продажу Макса прелесть за 400 куе так повлияла на индекс? Рынок то тонкий.
Вообще-то я ее выставил за 500куе - 100куе на торг - чтобы покупателю было приятно.
UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен. Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.
Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?
Максим, пока вас разочарую. О реальной сдаче в аренду квартиры с прайсом от 1000 у.е после войны не слышал. Ультрамодные, дорогие квартиры пока в пролете. Они вне рынка. Стекляшки типа ЦП просто боятся арендовать.
Люди посмотрев квартиры в совкошлаке вдруг понимают, что можно снять в крепком новострое 10 летней давности с толстыми стенами, на порядок более комфортную квартиру да ещё и со счетчиком тепла не сильно дороже и это влияет на цену крепкого, не стеклянного новостроя. Это всё о квартирах в прицентральных - центральных локациях. Что делается на окраинах понятия не имею.
Так Лобановского и Львовский квартал - не стекляшки какие-нибудь - крепкие новострои. Разве это очень помогло?
fler написав:Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?
Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.
Шукати на сходинку нижче вони будуть ПІСЛЯ війни, а не під час неї. Люди з грошима - це зазвичай розумні люди, які вміють рахувати Не підкажете, чому "люди на крутих тачках" з Миколаєва не поїхали жити до Києва чи Одеси, а знімають житло за 2000 грн. у селах між Мико та Одесою? Зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, отримують гроші, гуманітарку. Профіт.