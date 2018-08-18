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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:34
Vlad442 написав: UA написав:
Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.
Навіщо? Щоб завтра відкупити дешевше? Продати на падаючому ринку той ще квест. Купити дешевше - заплатити за переоформлення, підготувати під оренду це досить багато грошей та часу.
Щоб залишитись з грошима? Не страшно у такий час, коли відбуваються такі тектонічні геополітичні зсуви?
Если мы говорим про инвестиции (а не жилье для себя) то и при покупке и при продаже движущим фактором является желание спасти деньги.
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