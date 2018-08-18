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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10035100361003710038

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 67
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
19%
13
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:34

  Vlad442 написав:
  UA написав:Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.

Навіщо? Щоб завтра відкупити дешевше? Продати на падаючому ринку той ще квест. Купити дешевше - заплатити за переоформлення, підготувати під оренду це досить багато грошей та часу.
Щоб залишитись з грошима? Не страшно у такий час, коли відбуваються такі тектонічні геополітичні зсуви?

Если мы говорим про инвестиции (а не жилье для себя) то и при покупке и при продаже движущим фактором является желание спасти деньги.
UA
 
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