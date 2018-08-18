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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10036100371003810039>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 67
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
19%
13
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:34

  Vlad442 написав:
  UA написав:Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.

Навіщо? Щоб завтра відкупити дешевше? Продати на падаючому ринку той ще квест. Купити дешевше - заплатити за переоформлення, підготувати під оренду це досить багато грошей та часу.
Щоб залишитись з грошима? Не страшно у такий час, коли відбуваються такі тектонічні геополітичні зсуви?

Если мы говорим про инвестиции (а не жилье для себя) то и при покупке и при продаже движущим фактором является желание спасти деньги.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:40

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?

Максим, пока вас разочарую.
О реальной сдаче в аренду квартиры с прайсом от 1000 у.е после войны не слышал.
Ультрамодные, дорогие квартиры пока в пролете. Они вне рынка.
Стекляшки типа ЦП просто боятся арендовать.

Люди посмотрев квартиры в совкошлаке вдруг понимают, что можно снять в крепком новострое 10 летней давности с толстыми стенами, на порядок более комфортную квартиру да ещё и со счетчиком тепла не сильно дороже и это влияет на цену крепкого, не стеклянного новостроя.
Это всё о квартирах в прицентральных - центральных локациях.
Что делается на окраинах понятия не имею.

Так Лобановского и Львовский квартал - не стекляшки какие-нибудь - крепкие новострои. Разве это очень помогло?

А теперь представьте прямое попадание в TARYAN TOWERS
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:45

  UA написав:Если мы говорим про инвестиции (а не жилье для себя) то и при покупке и при продаже движущим фактором является желание спасти деньги.

Человек имеющий серезные деньги, скорее пойдет и инвестирует в ликвидные акции американских компаний, многие из которых в цене просели даже ниже, чем были до пандемии, а не киевский бетон по ценам, которые продавцы не спешат менять.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 03 лип, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:47

  rjkz написав:
  baraka написав:недвижимость в США начинает "чихать"

https://ibb.co/ZXxY3yC


Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.


угу

это я решил провести аналогию: то, что у них будет лёгкой простудой - у нас будет воспалением лёгких
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:52

baraka
Вы хоть раз болели двухсторонней пневмонией, а ещё лучше абсцессом лёгких, а ещё лучше со смертельным исходом( и реанимацией с западными антибиотиками аналогов которым у нас не было)???
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:00

Zebra
Вы уже так и сделали и сколько же по вашему эта сумма «серьёзные деньги»???
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:05

  UA написав:
  airmax78 написав:Так Лобановского и Львовский квартал - не стекляшки какие-нибудь - крепкие новострои. Разве это очень помогло?

А теперь представьте прямое попадание в TARYAN TOWERS


Большинство новостроек в Киеве комфорт класса - все внешние и внутренние стены из пенобетона. По отзывам тех, кто наблюдал обстрелы, в таких домах полностью выносит все стены на этаже.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:23

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні.

Польша с 1.07 выплаты прекратила
Другие страны ЕС сейчас проводят тщательную проверку, чтобы отделить псевдобеженцев.

И шо они таки напроверяют у моих девок, подруг моей жены и её сёстры, их племянниц и херскокоюродных сестёр, коих к Хомяку выехало вместе с детьми человек 50 из Диёвки, если памятник освобождению Днепропетровска - форсированию Днепра в 43м - стоит прямо на массиве и наши деды таки воевали?
Немцы таки чувствуют шо они немного должны, об ордере на пентхаус в центре Мюнхена пока речь не идёт
Не то шо сирийцам припало - три кило евро в зубы и песдуй обратно в Хомс
Народ Баварии вообще однозначно ЗА наших
Они даже Закарпатских цыган кормят, поят и на Экскурсии в парки водят(хорошо хоть в Дахау не вывезли всех :mrgreen:)
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 03 лип, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:25

  airmax78 написав: Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?

макс, не говори ерунды.
за 15к я не разу ее не сдавал. уж лучше пусть стоит....
я как сдавал за $1200 так и сдаю и параллельно еще и продаю ее. через неделю даже возвращается жилец из дальнего зарубежья.

и еще, гулял сидел сегодня в баре в р-не золотых ворот. куча иностранцев.
Пообщался с одними их англии, говорят приехали по 4 дня посмотреть поледствия войны
Востаннє редагувалось Олежан в Нед 03 лип, 2022 18:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:25

  Investor_K написав:Зараз страшно і за нерухомість, і за гроші.

Давайте я вам помогу спрятать второе
Привозите!!!
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