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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:34
Vlad442 написав: UA написав:
Вторичная недвижимость будет стоить столько, сколько покупатели готовы за это заплатить.
Во времена тижней болю, была мания проинвестировать в недвижимость, сейчас начнётся мания выйти в деньги из инвестиционной недвижимости.
Навіщо? Щоб завтра відкупити дешевше? Продати на падаючому ринку той ще квест. Купити дешевше - заплатити за переоформлення, підготувати під оренду це досить багато грошей та часу.
Щоб залишитись з грошима? Не страшно у такий час, коли відбуваються такі тектонічні геополітичні зсуви?
Если мы говорим про инвестиции (а не жилье для себя) то и при покупке и при продаже движущим фактором является желание спасти деньги.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:40
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Как считаете, эта тенденция характерна только для эконома? Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?
Максим, пока вас разочарую.
О реальной сдаче в аренду квартиры с прайсом от 1000 у.е после войны не слышал.
Ультрамодные, дорогие квартиры пока в пролете. Они вне рынка.
Стекляшки типа ЦП просто боятся арендовать.
Люди посмотрев квартиры в совкошлаке вдруг понимают, что можно снять в крепком новострое 10 летней давности с толстыми стенами, на порядок более комфортную квартиру да ещё и со счетчиком тепла не сильно дороже и это влияет на цену крепкого, не стеклянного новостроя.
Это всё о квартирах в прицентральных - центральных локациях.
Что делается на окраинах понятия не имею.
Так Лобановского и Львовский квартал - не стекляшки какие-нибудь - крепкие новострои. Разве это очень помогло?
А теперь представьте прямое попадание в TARYAN TOWERS
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:45
UA написав:
Если мы говорим про инвестиции (а не жилье для себя) то и при покупке и при продаже движущим фактором является желание спасти деньги.
Человек имеющий серезные деньги, скорее пойдет и инвестирует в ликвидные акции американских компаний, многие из которых в цене просели даже ниже, чем были до пандемии, а не киевский бетон по ценам, которые продавцы не спешат менять.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 03 лип, 2022 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:47
rjkz написав:
Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.
угу
это я решил провести аналогию: то, что у них будет лёгкой простудой - у нас будет воспалением лёгких
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baraka
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:52
baraka
Вы хоть раз болели двухсторонней пневмонией, а ещё лучше абсцессом лёгких, а ещё лучше со смертельным исходом( и реанимацией с западными антибиотиками аналогов которым у нас не было)???
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барабашов
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:00
Zebra
Вы уже так и сделали и сколько же по вашему эта сумма «серьёзные деньги»???
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барабашов
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:05
UA написав: airmax78 написав:
Так Лобановского и Львовский квартал - не стекляшки какие-нибудь - крепкие новострои
. Разве это очень помогло?
А теперь представьте прямое попадание в TARYAN TOWERS
Большинство новостроек в Киеве комфорт класса - все внешние и внутренние стены из пенобетона. По отзывам тех, кто наблюдал обстрелы, в таких домах полностью выносит все стены на этаже.
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ulanusa1
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:23
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.
Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.
Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні.
Польша с 1.07 выплаты прекратила
Другие страны ЕС сейчас проводят тщательную проверку, чтобы отделить псевдобеженцев.
И шо они таки напроверяют у моих девок, подруг моей жены и её сёстры, их племянниц и херскокоюродных сестёр, коих к Хомяку выехало вместе с детьми человек 50 из Диёвки, если памятник освобождению Днепропетровска - форсированию Днепра в 43м - стоит прямо на массиве и наши деды таки воевали?
Немцы таки чувствуют шо они немного должны, об ордере на пентхаус в центре Мюнхена пока речь не идёт
Не то шо сирийцам припало - три кило евро в зубы и песдуй обратно в Хомс
Народ Баварии вообще однозначно ЗА наших
Они даже Закарпатских цыган кормят, поят и на Экскурсии в парки водят(хорошо хоть в Дахау не вывезли всех
)
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 03 лип, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:25
airmax78 написав:
Респект свой ЦП как сдавал за 15К грн. - так и будет сдавать?
макс, не говори ерунды.
за 15к я не разу ее не сдавал. уж лучше пусть стоит....
я как сдавал за $1200 так и сдаю и параллельно еще и продаю ее. через неделю даже возвращается жилец из дальнего зарубежья.
и еще, гулял сидел сегодня в баре в р-не золотых ворот. куча иностранцев.
Пообщался с одними их англии, говорят приехали по 4 дня посмотреть поледствия войны
Востаннє редагувалось Олежан
в Нед 03 лип, 2022 18:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:25
Investor_K написав:
Зараз страшно і за нерухомість, і за гроші.
Давайте я вам помогу спрятать второе
Привозите!!!
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