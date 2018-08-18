Додано: Нед 03 лип, 2022 18:23

UA написав: Vlad442 написав: UA написав: Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.

Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне. Эконом сегмент аренды квартир в Киеве уже на уровне 80% в гривне от довоенных цен.Предположу что через месяц, эконом вернется к 100% в гривне.

Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні. Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні.

Польша с 1.07 выплаты прекратила

Другие страны ЕС сейчас проводят тщательную проверку, чтобы отделить псевдобеженцев. Польша с 1.07 выплаты прекратилаДругие страны ЕС сейчас проводят тщательную проверку, чтобы отделить псевдобеженцев.

И шо они таки напроверяют у моих девок, подруг моей жены и её сёстры, их племянниц и херскокоюродных сестёр, коих к Хомяку выехало вместе с детьми человек 50 из Диёвки, если памятник освобождению Днепропетровска - форсированию Днепра в 43м - стоит прямо на массиве и наши деды таки воевали?Немцы таки чувствуют шо они немного должны, об ордере на пентхаус в центре Мюнхена пока речь не идётНе то шо сирийцам припало - три кило евро в зубы и песдуй обратно в ХомсНарод Баварии вообще однозначно ЗА нашихОни даже Закарпатских цыган кормят, поят и на Экскурсии в парки водят(хорошо хоть в Дахау не вывезли всех