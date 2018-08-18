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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лип, 2022 18:42
барабашов написав:Zebra
Вы уже так и сделали и сколько же по вашему эта сумма «серьёзные деньги»???
от 50 тысяч уе вместо покупки бабушатника, на руках будут серьезные акции на которые сейчас кратный дисконт при отличных финансовых показателях компаний
только дебил будет инвестировать скажем в коммерческую недвижимость Киева, где и доллара не уступают, хотя арендаря найти даже за 50% довоенных цен - нереально.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:03
Олежан написав:
Пообщался с одними их англии, говорят приехали по 4 дня посмотреть поледствия войны
Один из них не Борис случайно? Поездом ехал?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:05
Zebra написав: барабашов написав:Zebra
Вы уже так и сделали и сколько же по вашему эта сумма «серьёзные деньги»???
от 50 тысяч уе вместо покупки бабушатника, на руках будут серьезные акции на которые сейчас кратный дисконт при отличных финансовых показателях компаний
только дебил будет инвестировать скажем в коммерческую недвижимость Киева, где и доллара не уступают, хотя арендаря найти даже за 50% довоенных цен - нереально.
Интересно, акции мака и кока-колы упали в связи с потерями рынков рашки и Украины?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:17
rjkz написав:
Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.
А домкрат перекинется на КРЖН ?
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