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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лип, 2022 18:42
барабашов написав:Zebra
Вы уже так и сделали и сколько же по вашему эта сумма «серьёзные деньги»???
от 50 тысяч уе вместо покупки бабушатника, на руках будут серьезные акции на которые сейчас кратный дисконт при отличных финансовых показателях компаний
только дебил будет инвестировать скажем в коммерческую недвижимость Киева, где и доллара не уступают, хотя арендаря найти даже за 50% довоенных цен - нереально.
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Zebra
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:03
Олежан написав:
Пообщался с одними их англии, говорят приехали по 4 дня посмотреть поледствия войны
Один из них не Борис случайно? Поездом ехал?
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BIGor
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:05
Zebra написав: барабашов написав:Zebra
Вы уже так и сделали и сколько же по вашему эта сумма «серьёзные деньги»???
от 50 тысяч уе вместо покупки бабушатника, на руках будут серьезные акции на которые сейчас кратный дисконт при отличных финансовых показателях компаний
только дебил будет инвестировать скажем в коммерческую недвижимость Киева, где и доллара не уступают, хотя арендаря найти даже за 50% довоенных цен - нереально.
Интересно, акции мака и кока-колы упали в связи с потерями рынков рашки и Украины?
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BIGor
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:17
rjkz написав:
Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.
А домкрат перекинется на КРЖН ?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:34
BIGor написав: Олежан написав:
Пообщался с одними их англии, говорят приехали по 4 дня посмотреть поледствия войны
Один из них не Борис случайно? Поездом ехал?
можешь тролить, но зайди на выходных в бар Эскобар на золотых. Там 80% иностранные туристы как и в прилеглых барах
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Олежан
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:34
BIGor написав:
Интересно, акции мака и кока-колы упали в связи с потерями рынков рашки и Украины?
тебя отключили от интернета?
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Олежан
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:37
Олежан написав:
можешь тролить, но зайди на выходных в бар Эскобар на золотых. Там 80% иностранные туристы как и в прилеглых барах
это беженцы от европейских цен.
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vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:55
барабашов написав: UA написав: Vlad442 написав:
Нещодавно перездавав. У рекламі висять ціни дійсно близько до 80%, але щоб перездати швидко на тривалий термін та 1-ої категорії орендарів, то 2/3 від довоєнної. Ціна дещо більше, ніж місяць потому, але зміни незначні.
Польша с 1.07 выплаты прекратила
Другие страны ЕС сейчас проводят тщательную проверку, чтобы отделить псевдобеженцев.
И шо они таки напроверяют у моих девок, подруг моей жены и её сёстры, их племянниц и херскокоюродных сестёр, коих к Хомяку выехало вместе с детьми человек 50 из Диёвки, если памятник освобождению Днепропетровска - форсированию Днепра в 43м - стоит прямо на массиве и наши деды таки воевали?
Немцы таки чувствуют шо они немного должны, об ордере на пентхаус в центре Мюнхена пока речь не идёт
Не то шо сирийцам припало - три кило евро в зубы и песдуй обратно в Хомс
Народ Баварии вообще однозначно ЗА наших
Они даже Закарпатских цыган кормят, поят и на Экскурсии в парки водят(хорошо хоть в Дахау не вывезли всех
)
По отзывам подруги жены, которая сейчас в Мюнхене, ватных рашистов в Германии, как грязи на расии. Ведут себя агрессивно по отношению к украинцам.
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rjkz
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:55
Олежан написав: BIGor написав: Олежан написав:
Пообщался с одними их англии, говорят приехали по 4 дня посмотреть поледствия войны
Один из них не Борис случайно? Поездом ехал?
можешь тролить, но зайди на выходных в бар Эскобар на золотых. Там 80% иностранные туристы как и в прилеглых барах
Во. Человек зрит в корень. Я давно говорил, что эти места самые лучшие в Киеве.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:00
vladimir07 написав:
rjkz написав:
Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.
А домкрат перекинется на КРЖН ?
Нет, конечно, что вы?
Когда это мировые кризисы и процессы влияли на КРЖН?
Это надежная скала в беспокойном океане мировой экономики!
Тихая гавань всего мира!
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