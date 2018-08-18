Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мешканці Київської області, чиє житло було зруйноване ворожим снарядом, можуть отримати гроші на нову нерухомість. Це передбачено соціальною програмою «Нова оселя», яку затвердила Київська облрада.
Програма передбачає викуп квартир для приблизно двох тисяч сімей упродовж 2022-2023 років. Планується забезпечити тисячу сімей житлом цьогоріч і ще тисячу – наступного року. Хто може взяти участь?
Програма розрахована на жителів Київщини, що втратили свої квартири через війну, а реєстри формуватимуть у порядку надходження заяв.
Пріоритет надається сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії РФ, а також:
багатодітним сім’ям; особам, які втратили працездатність; людям пенсійного віку; людям з інвалідністю.
Станом на сьогодні є можливість придбати нову квартиру у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани. https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 57781.html
Станом на сьогодні є можливість придбати нову квартиру у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани. https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 57781.html
пригород - вверх, Киев - вниз
Нет ни Вышгорода, ни Украинки. Это пригороды 2 сорта, для бедных. С КРЖН не пересекаются
вообще конечно зачетная дискуссия. ничего КРЖН не берет, куда так - такая ведь махина! не сра-ый манхеттен, где какие-то 75 базисных пунктов рост ставки феда сбивают цены на 10+%
OMG! гайз, гет рил! не могут в стране - с огромной вынужденной эмиграцией, из которой большая часть самого трудоспособного и квалифицированного населения, а также часть совершенно не квалифицированного на пособии, останется на западе, где на 50% упала экономика, на 30-35% - аренда, где растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой