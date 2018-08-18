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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10037100381003910040

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 67
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
19%
13
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:20

Мешканці Київської області, чиє житло було зруйноване ворожим снарядом, можуть отримати гроші на нову нерухомість. Це передбачено соціальною програмою «Нова оселя», яку затвердила Київська облрада.

Програма передбачає викуп квартир для приблизно двох тисяч сімей упродовж 2022-2023 років. Планується забезпечити тисячу сімей житлом цьогоріч і ще тисячу – наступного року.
Хто може взяти участь?

Програма розрахована на жителів Київщини, що втратили свої квартири через війну, а реєстри формуватимуть у порядку надходження заяв.

Пріоритет надається сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії РФ, а також:

багатодітним сім’ям;
особам, які втратили працездатність;
людям пенсійного віку;
людям з інвалідністю.

Станом на сьогодні є можливість придбати нову квартиру у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани.
https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 57781.html
пригород - вверх, Киев - вниз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:27

  vitaliian написав:

Станом на сьогодні є можливість придбати нову квартиру у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани.
https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 57781.html
пригород - вверх, Киев - вниз


Нет ни Вышгорода, ни Украинки. Это пригороды 2 сорта, для бедных. С КРЖН не пересекаются
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зашел посмотрел посуточную аренду - 1500 грн мин цена
єто нормально?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:По отзывам подруги жены, которая сейчас в Мюнхене, ватных рашистов в Германии, как грязи на расии. Ведут себя агрессивно по отношению к украинцам.

Ну то какие-то терпилы,а не украинцы. Если не хватьает дерзости и ярости мочить цивильных еврорашистов, несмортря на их количественнон переимущество, то нечего в Гермашку было ехать
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще конечно зачетная дискуссия. ничего КРЖН не берет, куда так - такая ведь махина! не сра-ый манхеттен, где какие-то 75 базисных пунктов рост ставки феда сбивают цены на 10+%

OMG! гайз, гет рил! не могут в стране - с огромной вынужденной эмиграцией, из которой большая часть самого трудоспособного и квалифицированного населения, а также часть совершенно не квалифицированного на пособии, останется на западе, где на 50% упала экономика, на 30-35% - аренда, где растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 21:03

  vitaliian написав:
  Олежан написав:можешь тролить, но зайди на выходных в бар Эскобар на золотых. Там 80% иностранные туристы как и в прилеглых барах
это беженцы от европейских цен.

З України потік біженців чомусь зростає.

Як фонтани, запрацювали?
Орендарів багато?
Frant
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  #<1 ... 10037100381003910040
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