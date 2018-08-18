Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вообще конечно зачетная дискуссия. ничего КРЖН не берет, куда так - такая ведь махина! не сра-ый манхеттен, где какие-то 75 базисных пунктов рост ставки феда сбивают цены на 10+%
OMG! гайз, гет рил! не могут в стране - с огромной вынужденной эмиграцией, из которой большая часть самого трудоспособного и квалифицированного населения, а также часть совершенно не квалифицированного на пособии, останется на западе, где на 50% упала экономика, на 30-35% - аренда, где растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой
барабашов написав:И шо они таки напроверяют у моих девок, подруг моей жены и её сёстры, их племянниц и херскокоюродных сестёр, коих к Хомяку выехало вместе с детьми человек 50 из Диёвки, если памятник освобождению Днепропетровска - форсированию Днепра в 43м - стоит прямо на массиве и наши деды таки воевали? Немцы таки чувствуют шо они немного должны, об ордере на пентхаус в центре Мюнхена пока речь не идёт Не то шо сирийцам припало - три кило евро в зубы и песдуй обратно в Хомс Народ Баварии вообще однозначно ЗА наших Они даже Закарпатских цыган кормят, поят и на Экскурсии в парки водят(хорошо хоть в Дахау не вывезли всех )
Цыгане з Закарпатья поперли на Дейчланд. Подтверждаю. Видно сказали что хорошо встречают. Видел на вокзале семейства с десятками детей. Немного даже пообщался. Две-три недели тому.
Мешканці Київської області, чиє житло було зруйноване ворожим снарядом, можуть отримати гроші на нову нерухомість. Це передбачено соціальною програмою «Нова оселя», яку затвердила Київська облрада.
Програма передбачає викуп квартир для приблизно двох тисяч сімей упродовж 2022-2023 років. Планується забезпечити тисячу сімей житлом цьогоріч і ще тисячу – наступного року. Хто може взяти участь?
Програма розрахована на жителів Київщини, що втратили свої квартири через війну, а реєстри формуватимуть у порядку надходження заяв.
Пріоритет надається сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії РФ, а також:
багатодітним сім’ям; особам, які втратили працездатність; людям пенсійного віку; людям з інвалідністю.
Станом на сьогодні є можливість придбати нову квартиру у таких населених пунктах області: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреби, Тарасівка, Чабани. https://glavcom.ua/economics/finances/u ... 57781.html
пригород - вверх, Киев - вниз
При нинішніх цінах на бензин, а також відомих подій у пригородах Києва пару місяців назад - всім стало зрозуміло, що немає сенсу купляти житло в пригороді
Frant написав:При нинішніх цінах на бензин, а також відомих подій у пригородах Києва пару місяців назад - всім стало зрозуміло, що немає сенсу купляти житло в пригороді
почитайте последний абзац. Может и нет смысла (каждый решает это сам), но тогда бюджетные деньги сгорят, если погорельцы ещё будут условия ставить.
adeges написав:растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой
война не вчера началась за 8 лет, цены на сколько упали? Всё то же самое, кроме ракет в 2014 уже было.
fox767676 написав:С КРЖН не пересекаются
все мои арендаторы (пригород) - киевляне. Когда оформлял последнюю сделку, поговорил немного с нотариусом, спросил откуда покупатели - 90% киевляне (она вносит инн и регистрацию покупателя в реестр). Это же подтвердил мой знакомый застройщик, продавший более 1000 квартир. В 2014-15 был пик понаехов, последние годы все покупатели в основном местные. Как правило киевские родители покупают квартиры детям. Чуть реже за разницу в цене киевляне расширяют жилплощадь. Есть такие что киевскую квартиру сдают а сами живут в пригороде.