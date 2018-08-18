Додано: Нед 03 лип, 2022 21:56

Frant написав: При нинішніх цінах на бензин, а також відомих подій у пригородах Києва пару місяців назад - всім стало зрозуміло, що немає сенсу купляти житло в пригороді При нинішніх цінах на бензин, а також відомих подій у пригородах Києва пару місяців назад - всім стало зрозуміло, що немає сенсу купляти житло в пригороді

adeges написав: растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой

fox767676 написав: С КРЖН не пересекаются С КРЖН не пересекаются

почитайте последний абзац. Может и нет смысла (каждый решает это сам), но тогда бюджетные деньги сгорят, если погорельцы ещё будут условия ставить.война не вчера началась за 8 лет, цены на сколько упали? Всё то же самое, кроме ракет в 2014 уже было.все мои арендаторы (пригород) - киевляне. Когда оформлял последнюю сделку, поговорил немного с нотариусом, спросил откуда покупатели - 90% киевляне (она вносит инн и регистрацию покупателя в реестр). Это же подтвердил мой знакомый застройщик, продавший более 1000 квартир. В 2014-15 был пик понаехов, последние годы все покупатели в основном местные. Как правило киевские родители покупают квартиры детям. Чуть реже за разницу в цене киевляне расширяют жилплощадь. Есть такие что киевскую квартиру сдают а сами живут в пригороде.Форум настолько далек от реальности...