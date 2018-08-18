Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:При нинішніх цінах на бензин, а також відомих подій у пригородах Києва пару місяців назад - всім стало зрозуміло, що немає сенсу купляти житло в пригороді
почитайте последний абзац. Может и нет смысла (каждый решает это сам), но тогда бюджетные деньги сгорят, если погорельцы ещё будут условия ставить.
adeges написав:растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой
война не вчера началась за 8 лет, цены на сколько упали? Всё то же самое, кроме ракет в 2014 уже было.
fox767676 написав:С КРЖН не пересекаются
все мои арендаторы (пригород) - киевляне. Когда оформлял последнюю сделку, поговорил немного с нотариусом, спросил откуда покупатели - 90% киевляне (она вносит инн и регистрацию покупателя в реестр). Это же подтвердил мой знакомый застройщик, продавший более 1000 квартир. В 2014-15 был пик понаехов, последние годы все покупатели в основном местные. Как правило киевские родители покупают квартиры детям. Чуть реже за разницу в цене киевляне расширяют жилплощадь. Есть такие что киевскую квартиру сдают а сами живут в пригороде.
BIGor написав:Что интересно, КРЖН после небольшой корекции в начале войны снова пошел в рост За 1 місяць ціна в дол США виросла на 2,72% https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Может это выставленная на продажу Макса прелесть за 400 куе так повлияла на индекс? Рынок то тонкий.
Вообще-то я ее выставил за 500куе - 100куе на торг - чтобы покупателю было приятно.
Она не чихает, а сыплется. Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого. И это только в ожидании +0.75% учетки в июле. Потом - домкрат.
А домкрат перекинется на КРЖН ?
Уже. Причина інша. Більшості українських держ. керманичів не можна довірити поганий колгосп. Не те що щось більше. Мутрий нарот не любить розумних людей і обирає за своїм рівнем.
vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...
Не форум, а деякі дописувачі. Зокрема, ті, хто усіляко рекламує проживання в Прикиївських Єпенях, пише про електросамокати, шуби і колготки на фінансовому форумі.
При ціні бензину 50 грн/л для більшості людей проживання в пригороді стало вельми дорогим і зовсім непривабливим. Знову, після відомих подій 24.02.2022 - перспективи у прикиївських містечок різко погіршились. Навіть фонтани і сосни біля будинку - вже не допоможуть.