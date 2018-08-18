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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10037100381003910040

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 67
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
19%
13
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 21:56

  Frant написав:При нинішніх цінах на бензин, а також відомих подій у пригородах Києва пару місяців назад - всім стало зрозуміло, що немає сенсу купляти житло в пригороді
почитайте последний абзац. Может и нет смысла (каждый решает это сам), но тогда бюджетные деньги сгорят, если погорельцы ещё будут условия ставить.
  adeges написав:растет безработица и продолжают падать реальные доходы населения, где идет война на выживание - расти цены на капитальные активы. разве что во Львове и ряде других облцентров западной Украины. это не считая риска, небольшого в большей части Украины, но далеко не нулевого, получить попадание баллистической ракетой
война не вчера началась за 8 лет, цены на сколько упали? Всё то же самое, кроме ракет в 2014 уже было.
  fox767676 написав:С КРЖН не пересекаются
все мои арендаторы (пригород) - киевляне. Когда оформлял последнюю сделку, поговорил немного с нотариусом, спросил откуда покупатели - 90% киевляне (она вносит инн и регистрацию покупателя в реестр). Это же подтвердил мой знакомый застройщик, продавший более 1000 квартир. В 2014-15 был пик понаехов, последние годы все покупатели в основном местные. Как правило киевские родители покупают квартиры детям. Чуть реже за разницу в цене киевляне расширяют жилплощадь. Есть такие что киевскую квартиру сдают а сами живут в пригороде.

Форум настолько далек от реальности...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 01:08

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Что интересно, КРЖН после небольшой корекции в начале войны снова пошел в рост
За 1 місяць ціна в дол США виросла на 2,72%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Может это выставленная на продажу Макса прелесть за 400 куе так повлияла на индекс? Рынок то тонкий.

Вообще-то я ее выставил за 500куе - 100куе на торг - чтобы покупателю было приятно.


пошла ракета в 300% прибыли, ядерная? :) :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 06:02

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:
  baraka написав:недвижимость в США начинает "чихать"

https://ibb.co/ZXxY3yC


Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.


А домкрат перекинется на КРЖН ?

Уже.
Причина інша.
Більшості українських держ. керманичів не можна довірити поганий колгосп. Не те що щось більше. Мутрий нарот не любить розумних людей і обирає за своїм рівнем.
  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Не форум, а деякі дописувачі.
Зокрема, ті, хто усіляко рекламує проживання в Прикиївських Єпенях, пише про електросамокати, шуби і колготки на фінансовому форумі. :mrgreen:

При ціні бензину 50 грн/л для більшості людей проживання в пригороді стало вельми дорогим і зовсім непривабливим.
Знову, після відомих подій 24.02.2022 - перспективи у прикиївських містечок різко погіршились. Навіть фонтани і сосни біля будинку - вже не допоможуть. :twisted:
Frant
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