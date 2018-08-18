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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10037100381003910040

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 67
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
19%
13
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:35

  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:39

  UA написав:
  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/
(я не знаток но можно выскажусь?)
поскольку даже после выхода на "незаслуженный отдых" они кушать не перестанут, будут пытаться купить то что можно сдать хоть за 5 тыс (и то какой никакой доход). Поскольку госслужащие это иждивенцы, которые умеют делать ровно ничего, в их дальнейшее трудоустройство я не верю. Их золотое время прошло. Всё дешевое что продаётся, с рынка выгребут под ноль, переселенцы и те кто потерял работу. Конечно не за 1 день. А дешевых вариантов аренды станет в разы больше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:47

  UA написав:
  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/

Люди выйдут на пенсию, решат, наконец, осесть или купить себе доходную недвигу в Киеве. Однозначно к росту.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03

Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:32

  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

подсказка-2

коррупция остаётся :( :( :( или её тоже сокращают? Мелкий клерк с зарплатой 10-12к (среди госслужащих таких 90%) едва ли за свою трудовую жизнь собирал больше 50куе (даже 50куе космос денег для бездельника на зарплате). ЦА или игроком кржн он никогда не был. То что его сократят рынок даже не заметит.

Так что киты чуть-чуть другие
- Чиновники-коррупционеры
- Стройки
- Торговля
- Транспорт
- Обслуживание ЖКХ
- Силовики

вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели? финансовый крен с чиновников переместился к силовикам, в т.ч. к защитникам Карпатских гор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:58

  vitaliian написав:
  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

подсказка-2

коррупция остаётся :( :( :( или её тоже сокращают? Мелкий клерк с зарплатой 10-12к (среди госслужащих таких 90%) едва ли за свою трудовую жизнь собирал больше 50куе (даже 50куе космос денег для бездельника на зарплате). ЦА или игроком кржн он никогда не был. То что его сократят рынок даже не заметит.

Так что киты чуть-чуть другие
- Чиновники-коррупционеры
- Стройки
- Торговля
- Транспорт
- Обслуживание ЖКХ
- Силовики

вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели? финансовый крен с чиновников переместился к силовикам, в т.ч. к защитникам Карпатских гор.

Коррупцию не тронут
Это фундамент

Бывшие госслужащие окажут влияние на рынок труда Киева.
Люди с зарплатами 12 000 важная часть пищевой экономической цепочки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:58

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:
  baraka написав:недвижимость в США начинает "чихать"

https://ibb.co/ZXxY3yC


Она не чихает, а сыплется.
Я на ветке про эмиграцию (здесь писать про США модераторы не разрешают) привел пример обвалов последних дней
Дом в НЙ с 23 июня стоит 3,6 млн вместо 4 млн до этого, квартира недалеко от этого дома с 1.07.2022 369 куе вместо 429 до этого.
И это только в ожидании +0.75% учетки в июле.
Потом - домкрат.


А домкрат перекинется на КРЖН ?

Уже.
Причина інша.
Більшості українських держ. керманичів не можна довірити поганий колгосп. Не те що щось більше. Класичний приклад маргиналів - Грушевський, Вінниченко. Нинішні теж такі, тільки жадібніші.
Мутрий нарот не любить розумних людей і обирає за своїм рівнем.
  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Не форум, а деякі дописувачі.
Зокрема, ті, хто усіляко рекламує проживання в Прикиївських Єпенях, пише про електросамокати, шуби і колготки на фінансовому форумі. :mrgreen:

При ціні бензину 50 грн/л для більшості людей проживання в пригороді стало вельми дорогим і зовсім непривабливим.
Знову, після відомих подій 24.02.2022 - перспективи у прикиївських містечок різко погіршились. Навіть фонтани і сосни біля будинку - вже не допоможуть. :twisted:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 лип, 2022 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:03

В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:19

  UA написав:В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята

яка зараз середня зп у львові?
Олежан
 
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