Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:35
Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
Додано: Пон 04 лип, 2022 08:39
(я не знаток но можно выскажусь?)
поскольку даже после выхода на "незаслуженный отдых" они кушать не перестанут, будут пытаться купить то что можно сдать хоть за 5 тыс (и то какой никакой доход). Поскольку госслужащие это иждивенцы, которые умеют делать ровно ничего, в их дальнейшее трудоустройство я не верю. Их золотое время прошло. Всё дешевое что продаётся, с рынка выгребут под ноль, переселенцы и те кто потерял работу. Конечно не за 1 день. А дешевых вариантов аренды станет в разы больше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лип, 2022 08:47
Люди выйдут на пенсию, решат, наконец, осесть или купить себе доходную недвигу в Киеве. Однозначно к росту.
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03
Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:32
подсказка-2
коррупция остаётся или её тоже сокращают? Мелкий клерк с зарплатой 10-12к (среди госслужащих таких 90%) едва ли за свою трудовую жизнь собирал больше 50куе (даже 50куе космос денег для бездельника на зарплате). ЦА или игроком кржн он никогда не был. То что его сократят рынок даже не заметит.
Так что киты чуть-чуть другие
- Чиновники-коррупционеры
- Стройки
- Торговля
- Транспорт
- Обслуживание ЖКХ
- Силовики
вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели? финансовый крен с чиновников переместился к силовикам, в т.ч. к защитникам Карпатских гор.
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:58
Коррупцию не тронут
Это фундамент
Бывшие госслужащие окажут влияние на рынок труда Киева.
Люди с зарплатами 12 000 важная часть пищевой экономической цепочки.
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:58
Уже.
Причина інша.
Більшості українських держ. керманичів не можна довірити поганий колгосп. Не те що щось більше. Класичний приклад маргиналів - Грушевський, Вінниченко. Нинішні теж такі, тільки жадібніші.
Мутрий нарот не любить розумних людей і обирає за своїм рівнем.
Не форум, а деякі дописувачі.
Зокрема, ті, хто усіляко рекламує проживання в Прикиївських Єпенях, пише про електросамокати, шуби і колготки на фінансовому форумі.
При ціні бензину 50 грн/л для більшості людей проживання в пригороді стало вельми дорогим і зовсім непривабливим.
Знову, після відомих подій 24.02.2022 - перспективи у прикиївських містечок різко погіршились. Навіть фонтани і сосни біля будинку - вже не допоможуть.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 04 лип, 2022 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лип, 2022 10:03
В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята
Додано: Пон 04 лип, 2022 10:19
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