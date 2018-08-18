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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10038100391004010041>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:35

  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:47

  UA написав:
  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/

Люди выйдут на пенсию, решат, наконец, осесть или купить себе доходную недвигу в Киеве. Однозначно к росту.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03

Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:32

  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

подсказка-2

коррупция остаётся :( :( :( или её тоже сокращают? Мелкий клерк с зарплатой 10-12к (среди госслужащих таких 90%) едва ли за свою трудовую жизнь собирал больше 50куе (даже 50куе космос денег для бездельника на зарплате). ЦА или игроком кржн он никогда не был. То что его сократят рынок даже не заметит.

Так что киты чуть-чуть другие
- Чиновники-коррупционеры
- Стройки
- Торговля
- Транспорт
- Обслуживание ЖКХ
- Силовики

вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели? финансовый крен с чиновников переместился к силовикам, в т.ч. к защитникам Карпатских гор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:58

  vitaliian написав:
  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

подсказка-2

коррупция остаётся :( :( :( или её тоже сокращают? Мелкий клерк с зарплатой 10-12к (среди госслужащих таких 90%) едва ли за свою трудовую жизнь собирал больше 50куе (даже 50куе космос денег для бездельника на зарплате). ЦА или игроком кржн он никогда не был. То что его сократят рынок даже не заметит.

Так что киты чуть-чуть другие
- Чиновники-коррупционеры
- Стройки
- Торговля
- Транспорт
- Обслуживание ЖКХ
- Силовики

вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели? финансовый крен с чиновников переместился к силовикам, в т.ч. к защитникам Карпатских гор.

Коррупцию не тронут
Это фундамент

Бывшие госслужащие окажут влияние на рынок труда Киева.
Люди с зарплатами 12 000 важная часть пищевой экономической цепочки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:28

  vitaliian написав:Всё дешевое что продаётся, с рынка выгребут под ноль, переселенцы и те кто потерял работу. Конечно не за 1 день. А дешевых вариантов аренды станет в разы больше.

Хіба що в прикиївських містечках, новобуди з євроремонтами і фонтанами ціною до 10 000 дол.
  UA написав:Коррупцию не тронут
Это фундамент

Укро-їліта взагалі нічого міняти не буде.
Тому що унтер-офіцерська вдова не може себе висікти. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:02

  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:22

  airmax78 написав:
  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.

В аренде? Пока чиновник может клепать 10-20 куе в месяц и закрывать за 6 мес. одну однушку в Киеве Ит-шнек всего лишь довольствуется арендой квартиры... Кстати где они сейчас?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:34

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля

Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.

В аренде? Пока чиновник может клепать 10-20 куе в месяц и закрывать за 6 мес. одну однушку в Киеве Ит-шнек всего лишь довольствуется арендой квартиры... Кстати где они сейчас?

В собственности. Одного тут в Вене случайно встретил, прямо в модном мопе. Очень удивился - надо же такое совпадение. Посмеялись вместе с наших старых проблем (он помогал мне с остеклителями бороться). Остальные - не знаю. Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже. Хотя допускаю, что те, у кого дети пойдут здесь в сентябре в школу - могут и не вернуться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:37

  UA написав:Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/

Прожекти перед спонсорами? Ніяк.

Скорочення низового персоналу знизить якість роботи. Коли у ПФ буде один інспектор замість двух, черга буде в два раза довше. Рядові робітники не були дуже великим фактором на РН. Не більш, ніж барісти. Основне це потоки, до яких є доступ у верхніх посадовців, але це тема іншої розмови.

Коли ми будемо жити як в ЄС, треба дивитись на їх ринок нерухомості. Столиці/периферія, економ/бізнес. До того ми й прийдемо. Можливо значення Києва знизиться, особливо коли він настільки перегружен інвестиційним житлом. Може Винниця, Житомир, Тернопіль, Одеса будуть більш привабливі міста для життя.
Vlad442
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  #<1 ... 10038100391004010041>
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