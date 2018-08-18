Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 08:35
Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
Додано: Пон 04 лип, 2022 08:47
Люди выйдут на пенсию, решат, наконец, осесть или купить себе доходную недвигу в Киеве. Однозначно к росту.
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:03
Подсказка из зала
Три кита экономики Киева
- Чиновники
- Стройки
- Торговля
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:32
подсказка-2
коррупция остаётся или её тоже сокращают? Мелкий клерк с зарплатой 10-12к (среди госслужащих таких 90%) едва ли за свою трудовую жизнь собирал больше 50куе (даже 50куе космос денег для бездельника на зарплате). ЦА или игроком кржн он никогда не был. То что его сократят рынок даже не заметит.
Так что киты чуть-чуть другие
- Чиновники-коррупционеры
- Стройки
- Торговля
- Транспорт
- Обслуживание ЖКХ
- Силовики
вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели? финансовый крен с чиновников переместился к силовикам, в т.ч. к защитникам Карпатских гор.
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:58
Коррупцию не тронут
Это фундамент
Бывшие госслужащие окажут влияние на рынок труда Киева.
Люди с зарплатами 12 000 важная часть пищевой экономической цепочки.
Додано: Пон 04 лип, 2022 10:28
Хіба що в прикиївських містечках, новобуди з євроремонтами і фонтанами ціною до 10 000 дол.
Укро-їліта взагалі нічого міняти не буде.
Тому що унтер-офіцерська вдова не може себе висікти.
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:02
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:22
В аренде? Пока чиновник может клепать 10-20 куе в месяц и закрывать за 6 мес. одну однушку в Киеве Ит-шнек всего лишь довольствуется арендой квартиры... Кстати где они сейчас?
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:34
В собственности. Одного тут в Вене случайно встретил, прямо в модном мопе. Очень удивился - надо же такое совпадение. Посмеялись вместе с наших старых проблем (он помогал мне с остеклителями бороться). Остальные - не знаю. Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже. Хотя допускаю, что те, у кого дети пойдут здесь в сентябре в школу - могут и не вернуться.
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:37
Прожекти перед спонсорами? Ніяк.
Скорочення низового персоналу знизить якість роботи. Коли у ПФ буде один інспектор замість двух, черга буде в два раза довше. Рядові робітники не були дуже великим фактором на РН. Не більш, ніж барісти. Основне це потоки, до яких є доступ у верхніх посадовців, але це тема іншої розмови.
Коли ми будемо жити як в ЄС, треба дивитись на їх ринок нерухомості. Столиці/периферія, економ/бізнес. До того ми й прийдемо. Можливо значення Києва знизиться, особливо коли він настільки перегружен інвестиційним житлом. Може Винниця, Житомир, Тернопіль, Одеса будуть більш привабливі міста для життя.
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