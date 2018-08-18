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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10038100391004010041

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:50

  airmax78 написав:Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.


Ричмонд стоил в начале 1куе, а с документами 2куе ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.

сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:34

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.

сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс


У всех разные вкусы . Так не посчитаешь .

Из 2800 евро после налогов, если арендовать там за 1200-1500, получается остаток этот весь уходит.
proftpd66
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  #<1 ... 10038100391004010041
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