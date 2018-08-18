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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 21:50
airmax78 написав:
Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.
Ричмонд стоил в начале 1куе, а с документами 2куе ?
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Додано: Пон 04 лип, 2022 22:19
airmax78 написав:
Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.
сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс
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Олежан
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Додано: Пон 04 лип, 2022 22:34
Олежан написав: airmax78 написав:
Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.
сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс
У всех разные вкусы . Так не посчитаешь .
Из 2800 евро после налогов, если арендовать там за 1200-1500, получается остаток этот весь уходит.
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