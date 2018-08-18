RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10038100391004010041

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:50

  airmax78 написав:Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.


Ричмонд стоил в начале 1куе, а с документами 2куе ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.

сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс
Олежан
 
Повідомлень: 736
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:34

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.

сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс


У всех разные вкусы . Так не посчитаешь .

Из 2800 евро после налогов, если арендовать там за 1200-1500, получается остаток этот весь уходит.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4726
З нами з: 22.12.16
Подякував: 361 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:24

На крыше Джека работает ресторан и спа ночью ?

А где в других ЖК работает ?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4726
З нами з: 22.12.16
Подякував: 361 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10038100391004010041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2260, 2261, 2262
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22614 8455859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 23:31
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3651842
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34915
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2118)
05.07.2022 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.