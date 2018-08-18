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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10038100391004010041

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:50

  airmax78 написав:Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.


Ричмонд стоил в начале 1куе, а с документами 2куе ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.

сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 02:00

  vitaliian написав:
вы хотя бы одного статусного мента без квартиры видели?

Я видел. Знакомый мой. Не то что б близкий... Скорее даже не знакомый, а дальняя родня. Вот у него нет квартиры. Жене с ребенком оставил. Живёт в своем доме за городом. Доволен. Дом очень не хилый :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:48

Щось стало невесело тут.
А де клоуни з відділів продаж новобуду?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:50

"зима близко" (с)

интересно, что будет в Киеве

Директор КП “Черкаситеплокомуненерго” радить жителям Черкаських багатоповерхівок бути готовими до можливої відсутності теплопостачання в місті взимку та мати куди виїхати з міста

Про це він зазначив під час прямого ефіру у студії “18000”.

Водночас він сказав, що комунальники зроблять усе, аби тепло було, і готуються до складної зими вже зараз.

– Чи можливі теоретичні ситуації, що не буде в місті тепла – теоретично це можливо. Газ – ключовий елемент, який потрібен. Я б рекомендував, особливо людям старшого віку, особливо сім’ям з малими дітьми, розглянути варіант тимчасового виїзду у разі особливо поганої ситуації до родичів у сільську місцевість, де є можливість опалюватися без газу.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:56

  Xenon написав:интересно, что будет в Киеве

Трохи краще, ніж в Черкасах.

Взагалі, мутрий нарот оплачує вибір 74% у 2019 р.
"Ми не будемо воювати, а домовимось посердині".
Домовились....
Frant
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