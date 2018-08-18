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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лип, 2022 21:50
airmax78 написав:
Ага, но при этом половина соседей в Ричмонде у меня была ойтишнеги.
Ричмонд стоил в начале 1куе, а с документами 2куе ?
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Додано: Пон 04 лип, 2022 22:19
airmax78 написав:
Но как тут правильно не раз отмечали - такой уровень жизни как в Киеве, тут айтишнику обойдется сильно дороже.
сколько примерно должен быть доход на семью чтоб был аналогичный уровень жизни
нет-гросс
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:48
Щось стало невесело тут.
А де клоуни з відділів продаж новобуду?
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:50
"зима близко" (с)
интересно, что будет в Киеве
Директор КП “Черкаситеплокомуненерго” радить жителям Черкаських багатоповерхівок бути готовими до можливої відсутності теплопостачання в місті взимку та мати куди виїхати з міста
Про це він зазначив під час прямого ефіру у студії “18000”.
Водночас він сказав, що комунальники зроблять усе, аби тепло було, і готуються до складної зими вже зараз.
– Чи можливі теоретичні ситуації, що не буде в місті тепла – теоретично це можливо. Газ – ключовий елемент, який потрібен. Я б рекомендував, особливо людям старшого віку, особливо сім’ям з малими дітьми, розглянути варіант тимчасового виїзду у разі особливо поганої ситуації до родичів у сільську місцевість, де є можливість опалюватися без газу.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:56
Xenon написав:
интересно, что будет в Киеве
Трохи краще, ніж в Черкасах.
Взагалі, мутрий нарот оплачує вибір 74% у 2019 р.
"Ми не будемо воювати, а домовимось посердині".
Домовились....
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