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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:31
подкину трошки позитива
только что объездал пробку через частный сектор протасового яра, там стоит дом который строился в золотые 2007-2008 года. - потолки 4.5, стены метровой толщины, зимний сад и т.д. - где-то 1500 квадратов.
Успели тогда выгнать коробку под ремонт с крышей.
с 2009 года он стоял, его пытались и продать и сдать в аренду....ничего
так вот, сейчас там появилось куча строителей и начали заканчивать финиш
вот так поворот
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:32
Frant написав:
найближчим часом не буде жодних інвештицій.
я за прошлые маневры, за загон в "арендный бизнес". увалить кучу денег в надежде +- дорого здавать и надеяться в стабильность цены прелести, сейчас будем наблюдать встречу с реальностью. недавно смотрел обьявы по продаже квартир, имхо цены оторваны от реальности, "нарот" еще не понял что произошло и живет в параллельном мире. ЗЫ Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. — Альберт Эйнштейн (с)
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48
vitaliian написав:
Я в 90х
продавал свою первую машину... 3 часа. Половина из выехавших на базар в тот день авто были куплены.
Думаю недвижимость продавалась не хуже. Мои соседи выехавшие в Израиль продали квартиру меньше чем за неделю (причем требование было именно расчет в долларах, которые тогда мало кто в глаза видел). И даже с долларами нашелся покупатель
.
спасибо, посмеялся
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