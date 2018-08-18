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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10039100401004110042

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подкину трошки позитива
только что объездал пробку через частный сектор протасового яра, там стоит дом который строился в золотые 2007-2008 года. - потолки 4.5, стены метровой толщины, зимний сад и т.д. - где-то 1500 квадратов.
Успели тогда выгнать коробку под ремонт с крышей.

с 2009 года он стоял, его пытались и продать и сдать в аренду....ничего

так вот, сейчас там появилось куча строителей и начали заканчивать финиш

вот так поворот
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:найближчим часом не буде жодних інвештицій.


я за прошлые маневры, за загон в "арендный бизнес". увалить кучу денег в надежде +- дорого здавать и надеяться в стабильность цены прелести, сейчас будем наблюдать встречу с реальностью. недавно смотрел обьявы по продаже квартир, имхо цены оторваны от реальности, "нарот" еще не понял что произошло и живет в параллельном мире. :(

ЗЫ Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. — Альберт Эйнштейн (с)
Slon_Nosov
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1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48

  vitaliian написав:
Я в 90х продавал свою первую машину... 3 часа. Половина из выехавших на базар в тот день авто были куплены.
Думаю недвижимость продавалась не хуже. Мои соседи выехавшие в Израиль продали квартиру меньше чем за неделю (причем требование было именно расчет в долларах, которые тогда мало кто в глаза видел). И даже с долларами нашелся покупатель .

спасибо, посмеялся
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:09

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:
  fler написав:Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?

Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.

Може ми про різні сегменти говоримо. Під Сєверодонецьком були нові дома з бассейнами, умовно кажучи. Люди з них не підуть у хрущ з плиткою 80-х, вони будуть орендувати економ новобудову, наприклад, може комфорт клас.
важлива помилка:
кількість таких, що "з басейнами" зараз переїхавших з Сєвера, Маріка, - вже на пару порядків меньше тих "з басейнами" у 2014 з Донецька, Луганська.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день, прошу помощь зала.
Умер отец. Когда-то он подарил брату однокомнатную квартиру. После смерти брата в наследство вступили трое - его вдова, усыновленный ребенок и отец.
Была в БТИ, нужен доступ в квартиру. Но 12 лет мы не общаемся (папа сначала звонил, потом перестал, а с той стороны интереса никакого). По старому домашнему телефону никто не отвечает, выросший ребенок последний раз был в Телеграм в конце апреля.
Знаю, что квартиру сдавали (обещали папе треть, но за все годы ни копейки он не получил). Идти по адресу и договариваться со съемщиками, чтобы пустили в квартиру и дали ключи? Взять с собой завещание?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:29

  Slon_Nosov написав:.
посмотрим на инвестиции в арендный бизнес в столице. цены за метр для приезжих из эмиратов похоже, наблюдаем...
а шо, их наши 100500 турагенств к нам на экстрим-туры не завозят?
Очень зря.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:25

  Hella написав:Добрый день, прошу помощь зала.
Умер отец. Когда-то он подарил брату однокомнатную квартиру. После смерти брата в наследство вступили трое - его вдова, усыновленный ребенок и отец.
Была в БТИ, нужен доступ в квартиру. Но 12 лет мы не общаемся (папа сначала звонил, потом перестал, а с той стороны интереса никакого). По старому домашнему телефону никто не отвечает, выросший ребенок последний раз был в Телеграм в конце апреля.
Знаю, что квартиру сдавали (обещали папе треть, но за все годы ни копейки он не получил). Идти по адресу и договариваться со съемщиками, чтобы пустили в квартиру и дали ключи? Взять с собой завещание?

Якось плутано написано.
Хто кому родич - не зовсім ясно.

В квартиру, за поріг, Вас, скоріше за все, ніхто не пустить.
Якщо є заповіт на частину майна - через суд.
Це довго і муторно.
Frant
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