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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:31
подкину трошки позитива
только что объездал пробку через частный сектор протасового яра, там стоит дом который строился в золотые 2007-2008 года. - потолки 4.5, стены метровой толщины, зимний сад и т.д. - где-то 1500 квадратов.
Успели тогда выгнать коробку под ремонт с крышей.
с 2009 года он стоял, его пытались и продать и сдать в аренду....ничего
так вот, сейчас там появилось куча строителей и начали заканчивать финиш
вот так поворот
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:32
Frant написав:
найближчим часом не буде жодних інвештицій.
я за прошлые маневры, за загон в "арендный бизнес". увалить кучу денег в надежде +- дорого здавать и надеяться в стабильность цены прелести, сейчас будем наблюдать встречу с реальностью. недавно смотрел обьявы по продаже квартир, имхо цены оторваны от реальности, "нарот" еще не понял что произошло и живет в параллельном мире. ЗЫ Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. — Альберт Эйнштейн (с)
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48
vitaliian написав:
Я в 90х
продавал свою первую машину... 3 часа. Половина из выехавших на базар в тот день авто были куплены.
Думаю недвижимость продавалась не хуже. Мои соседи выехавшие в Израиль продали квартиру меньше чем за неделю (причем требование было именно расчет в долларах, которые тогда мало кто в глаза видел). И даже с долларами нашелся покупатель
.
спасибо, посмеялся
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Додано: Вів 05 лип, 2022 14:09
Vlad442 написав: Vlad442 написав: fler написав:
Полагаете, что переселенцы во время войны будут искать модные мопы?
Переселенці не завжди бідні люди. Коли вони звикли до якогось рівня, то будут шукати на сходинку нижче, а не на дві. Тому попит є у всіх сегментах, крім може самого верхнього, але вважаю, що бізнес просів більше ніж середній, а середній більше, ніж самий економ.
Може ми про різні сегменти говоримо. Під Сєверодонецьком були нові дома з бассейнами, умовно кажучи. Люди з них не підуть у хрущ з плиткою 80-х, вони будуть орендувати економ новобудову, наприклад, може комфорт клас.
важлива помилка:
кількість таких, що "з басейнами" зараз переїхавших з Сєвера, Маріка, - вже на пару порядків меньше тих "з басейнами" у 2014 з Донецька, Луганська.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 14:25
Добрый день, прошу помощь зала.
Умер отец. Когда-то он подарил брату однокомнатную квартиру. После смерти брата в наследство вступили трое - его вдова, усыновленный ребенок и отец.
Была в БТИ, нужен доступ в квартиру. Но 12 лет мы не общаемся (папа сначала звонил, потом перестал, а с той стороны интереса никакого). По старому домашнему телефону никто не отвечает, выросший ребенок последний раз был в Телеграм в конце апреля.
Знаю, что квартиру сдавали (обещали папе треть, но за все годы ни копейки он не получил). Идти по адресу и договариваться со съемщиками, чтобы пустили в квартиру и дали ключи? Взять с собой завещание?
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Hella
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Додано: Вів 05 лип, 2022 14:29
Slon_Nosov написав:
.
посмотрим на инвестиции в арендный бизнес в столице. цены за метр для приезжих из эмиратов похоже, наблюдаем...
а шо, их наши 100500 турагенств к нам на экстрим-туры не завозят?
Очень зря.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 15:25
Hella написав:
Добрый день, прошу помощь зала.
Умер отец. Когда-то он подарил брату однокомнатную квартиру. После смерти брата в наследство вступили трое - его вдова, усыновленный ребенок и отец.
Была в БТИ, нужен доступ в квартиру. Но 12 лет мы не общаемся (папа сначала звонил, потом перестал, а с той стороны интереса никакого). По старому домашнему телефону никто не отвечает, выросший ребенок последний раз был в Телеграм в конце апреля.
Знаю, что квартиру сдавали (обещали папе треть, но за все годы ни копейки он не получил). Идти по адресу и договариваться со съемщиками, чтобы пустили в квартиру и дали ключи? Взять с собой завещание?
Якось плутано написано.
Хто кому родич - не зовсім ясно.
В квартиру, за поріг, Вас, скоріше за все, ніхто не пустить.
Якщо є заповіт на частину майна - через суд.
Це довго і муторно.
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Frant
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:04
Frant написав:
[
Якось плутано написано.
Хто кому родич - не зовсім ясно.
В квартиру, за поріг, Вас, скоріше за все, ніхто не пустить.
Якщо є заповіт на частину майна - через суд.
Це довго і муторно.
Но не дарить же ).
У моего папы двое детей. Я и брат. Брату папа подарил однокомнатную квартиру. Брат умер, три наследника - вдова (уже умерла), усыновленный ребенок и папа.
Папа умер, по завещанию я единственная наследница, мне полагается треть квартиры. Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.
Связи с "родственником" нет уже двенадцать лет, хотя иногда видела его на улице. В квартиру должен прийти инженер, чтобы проверить, составить план и т.д., что требуется.
В ФБ читала о подобных ситуациях, там просто вызывают полицию, показывают документы и вскрывают квартиру. Но это ФБ, там напишут ).
Завтра пойду по адресу, просто думала, может быть кто-то подскажет, как легче и правильнее все это сделать...
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Hella
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:46
Hella написав:
Идти по адресу и договариваться со съемщиками, чтобы пустили в квартиру и дали ключи? Взять с собой завещание?
Сначала идете к нотариусу оформляете право собственности на вашу долю. Дальше пробуете договориться, если глухо -суд. Квартиру вскрывают если вы её единственный собственник а квартиранты или родственники не отдают ключи. Вскрывать чужую или спорную квартиру полиция не будет.
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vitaliian
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:52
vitaliian написав: Hella написав:
Идти по адресу и договариваться со съемщиками, чтобы пустили в квартиру и дали ключи? Взять с собой завещание?
Сначала идете к нотариусу оформляете право собственности на вашу долю. Дальше пробуете договориться, если глухо -суд. Квартиру вскрывают если вы её единственный собственник а квартиранты или родственники не отдают ключи. Вскрывать чужую или спорную квартиру полиция не будет.
У нотариуса была, чтобы оформить право собственности на часть квартиры и нужны справки от БТИ - план квартиры и список владельцев. Получу их от БТИ, потом отнесу нотариусу и только тогда получу полные права.
Но сначала попробую по-доброму договориться (без полиции ))).
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Hella
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