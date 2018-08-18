Додано: Вів 05 лип, 2022 17:04

Frant написав: [

Якось плутано написано.

Хто кому родич - не зовсім ясно.



В квартиру, за поріг, Вас, скоріше за все, ніхто не пустить.

Якщо є заповіт на частину майна - через суд.

Це довго і муторно. Якось плутано написано.Хто кому родич - не зовсім ясно.В квартиру, за поріг, Вас, скоріше за все, ніхто не пустить.Якщо є заповіт на частину майна - через суд.Це довго і муторно.

Но не дарить же ).У моего папы двое детей. Я и брат. Брату папа подарил однокомнатную квартиру. Брат умер, три наследника - вдова (уже умерла), усыновленный ребенок и папа.Папа умер, по завещанию я единственная наследница, мне полагается треть квартиры. Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.Связи с "родственником" нет уже двенадцать лет, хотя иногда видела его на улице. В квартиру должен прийти инженер, чтобы проверить, составить план и т.д., что требуется.В ФБ читала о подобных ситуациях, там просто вызывают полицию, показывают документы и вскрывают квартиру. Но это ФБ, там напишут ).Завтра пойду по адресу, просто думала, может быть кто-то подскажет, как легче и правильнее все это сделать...