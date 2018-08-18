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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10041100421004310044>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:54

  Hella написав:
Но не дарить же ).

У моего папы двое детей. Я и брат. Брату папа подарил однокомнатную квартиру. Брат умер, три наследника - вдова (уже умерла), усыновленный ребенок и папа.
Папа умер, по завещанию я единственная наследница, мне полагается треть квартиры. Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах

Подождите, подождите ... всё-таки вам тут правильно написали, что нужно выяснить кто кому какая родня

Итак, папа подарил своему сыну(который ваш брат) квартиру, ну ок
Ваш брат умер. После смерти брата, каким боком к той квартире ваш папа ? Если в приоритете наследования - жена-дети-родители. А квартира уже не папы, а его сына(вашего брата)

Ну ок, ваш папа там как-то нарисовался. Ваш папа вступал в наследство после смерти своего сына(вашего брата) ?
Если не вступал, то вы в пролёте

Вы не обьяснили хронологию, кто и когда умер, кто и когда вступил в наследство
Поэтому, вам тут никто помочь и не может
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:01

  Hella написав:
  Frant написав:[
Якось плутано написано.
Хто кому родич - не зовсім ясно.

В квартиру, за поріг, Вас, скоріше за все, ніхто не пустить.
Якщо є заповіт на частину майна - через суд.
Це довго і муторно.

Но не дарить же ).
У моего папы двое детей. Я и брат. Брату папа подарил однокомнатную квартиру. Брат умер, три наследника - вдова (уже умерла), усыновленный ребенок и папа.
Папа умер, по завещанию я единственная наследница, мне полагается треть квартиры. Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.
Связи с "родственником" нет уже двенадцать лет, хотя иногда видела его на улице. В квартиру должен прийти инженер, чтобы проверить, составить план и т.д., что требуется.
В ФБ читала о подобных ситуациях, там просто вызывают полицию, показывают документы и вскрывают квартиру. Но это ФБ, там напишут ).
Завтра пойду по адресу, просто думала, может быть кто-то подскажет, как легче и правильнее все это сделать...
А что Вы собираетесь делать со своей законно оформленной частью квартиры? Продать остальным владельцам?
Сдавать? :shock:
Часть (треть) выделена в натуре? В БТИ сказали?

Без суда скорее всего все равно не обойдетесь...
А потом, возможно и хуже - без судебных исполнителей,- которые бесплатно вообще ничего не делают.

По адресу Вам съемщики могут дать телефон "хозяев". Позвоните, но надо быть готовой к отрицательной реакции, и ,видимо, с адвокатом толковым, сразу быстрее подавать иск в суд с просьбой наложить запрет на отчуждение в кач-ве обеспечительной меры,до рассмотрения по существу. Чтоб всю квартиру сразу не продали: мало ли какие документы Ваш отец им подписал, или сами " подмутили".
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 лип, 2022 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hella написав:Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.

Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:07

  Vlad442 написав:
  Hella написав:Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.
Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
.
вот это хорошо идти со знакомым полицмэном, может с элементом коррупции
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flysoulfly написав:А что Вы собираетесь делать со своей законно оформленной частью квартиры? Продать остальным владельцам?

Попросить треть аренды. Или прийти с крепкими ребятами, выселить арендаторов, сказать "я буду тут жить", заселиться и всем тыкать право собственности на 1/3. Потом снова просить треть аренды. Точней сдать самому квартиру и отдавать им 2/3.
  flysoulfly написав:Без суда скорее всего все равно не обойдетесь...

Суд в данной ситуации самое бессмысленное, что может быть.
  flysoulfly написав:Чтоб квартиру сразу не продали, мало ли какие документы Ваш отец им подписал, или сами " подмутили"

Если есть документы, то доли отца там уже нет и нотариус не оформит. Если отец в реестре числится собственником, то задним числом, после его смерти никакие "документы" уже не играют роли.

Кстати, а брат не хочет оформить 1/2 от этой 1/3?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:14

  pesikot написав:
  Hella написав:


Итак, папа подарил своему сыну(который ваш брат) квартиру, ну ок
Ваш брат умер. После смерти брата, каким боком к той квартире ваш папа ? Если в приоритете наследования - жена-дети-родители. А квартира уже не папы, а его сына(вашего брата)

Ну ок, ваш папа там как-то нарисовался. Ваш папа вступал в наследство после смерти своего сына(вашего брата) ?
Если не вступал, то вы в пролёте

Вы не обьяснили хронологию, кто и когда умер, кто и когда вступил в наследство
Поэтому, вам тут никто помочь и не может


Да, брат умер раньше отца и, получается, отец наследовал сыну. Во владение вступил и завещал мне.
Востаннє редагувалось Hella в Вів 05 лип, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flysoulfly написав:вот это хорошо идти со знакомым полицмэном, может с элементом коррупции

Лучше сюда полицию не впутывать. Это совершенно не ее дело и может только все усложнить. С элементом коррупции лучше обращаться к технику БТИ.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:14

  Hella написав:сначала попробую по-доброму договориться (без полиции ))).
вам выше правильно написали без права собственности вы там никто, можно взять на испуг, но я не советую, люди бывают нервные, чуть что за топор хватаются, а потом смотрят в пол проглотив языки. Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто). Или коррупционные варианты. Техпаспорт не такой уж секретный документ. Можно неофициально купить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лип, 2022 18:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:15

  Vlad442 написав:
  flysoulfly написав:А что Вы собираетесь делать со своей законно оформленной частью квартиры? Продать остальным владельцам?

Попросить треть аренды. Или прийти с крепкими ребятами, выселить арендаторов, сказать "я буду тут жить", заселиться и всем тыкать право собственности на 1/3. Потом снова просить треть аренды. Точней сдать самому квартиру и отдавать им 2/3.
согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:18

  Vlad442 написав:элементом коррупции лучше обращаться к технику БТИ.
да вариант рабочий.
но не факт что техник согласится.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 05 лип, 2022 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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