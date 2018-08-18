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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10042100431004410045>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:19

  Vlad442 написав:
  Hella написав:Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.

Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.


Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Большое спасибо всем написавшим )!

Буду думать, как лучше сделать. Может, и обойдется.
Востаннє редагувалось Hella в Вів 05 лип, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто)

Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
  flysoulfly написав:согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?

Тогда у нее нет квартиры.
Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.
Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.
  Hella написав:Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.

Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:39

  Vlad442 написав:нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
я принес нотарю старый техпаспорт напечатанный на пиш.машинке, с желтыми пятнами. Он долго смотрел на него (хотел наверное придраться), но не стал. Я так понял ему пофиг. Старый не значит незаконный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:00

  Hella написав:
  pesikot написав:
  Hella написав:


Итак, папа подарил своему сыну(который ваш брат) квартиру, ну ок
Ваш брат умер. После смерти брата, каким боком к той квартире ваш папа ? Если в приоритете наследования - жена-дети-родители. А квартира уже не папы, а его сына(вашего брата)

Ну ок, ваш папа там как-то нарисовался. Ваш папа вступал в наследство после смерти своего сына(вашего брата) ?
Если не вступал, то вы в пролёте

Вы не обьяснили хронологию, кто и когда умер, кто и когда вступил в наследство
Поэтому, вам тут никто помочь и не может


Да, брат умер раньше отца и, получается, отец наследовал сыну. Во владение вступил и завещал мне.

По вашему рассказу, ваш отец маловероятно что-то смог бы унаследовать
Квартира полностью у его сына, вашего брата
А у вашего брата была жена

Что-то вы не договариваете
А в таком случае, вам тут дадут либо неполные, либо даже вредные советы
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:По вашему рассказу, ваш отец маловероятно что-то смог бы унаследовать

Батьки, супруги та діти це перша черга.
Батьку потрібно було, коли квартира йому не потрібна, пустити на свое місто свою доньку, тоді не було б зараз зайвих рухів, та, мабуть, він не знав, що це можливо.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:18

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:По вашему рассказу, ваш отец маловероятно что-то смог бы унаследовать

Батьки, супруги та діти це перша черга.
Батьку потрібно було, коли квартира йому не потрібна, пустити на свое місто свою доньку, тоді не було б зараз зайвих рухів, та, мабуть, він не знав, що це можливо.

Вы знаете примеры, когда хату всегда унаследовывают и родители ?
Я мало таких примеров знаю, почти нет таких примеров
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 05 лип, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:20

  Hella написав:
  Vlad442 написав:
  Hella написав:Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.

Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.


Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.

Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:58

  Frant написав:
  Hella написав:
  Vlad442 написав:Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.


Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.

Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.

Хммм ... це якщо не було перепланувань с 2009 року ...
А якщо були ... то там таке цікаве ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:08

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Slon_Nosov написав:посмотрим на инвестиции в арендный бизнес в столице
найближчим часом не буде жодних інвештицій.
Особливо в "первинку".
Доки ціни не вийдуть на рівноважний рівень збережень у населення.
Це ще довго, 2-3 роки в оптимістичному сценарії.
І падіння буде глобальним.

Для КРЖН погана ознака - з гілки пропали всі клоуни, які раніше рекламували новобуди.


Чого це всі.
Рекламувальник Рибальського досі строчить активно пости на форумі.
Правда вже про Рибальський не згадує.

А про парадайз в Чабанах ?
Ты не исчез :)
pesikot
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