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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:19
Vlad442 написав: Hella написав:
Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.
Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:22
Большое спасибо всем написавшим )!
Буду думать, как лучше сделать. Может, и обойдется.
Востаннє редагувалось Hella
в Вів 05 лип, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:24
vitaliian написав:
Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто)
Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
flysoulfly написав:
согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?
Тогда у нее нет квартиры.
Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.
Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.
Hella написав:
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:39
Vlad442 написав:
нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
я принес нотарю старый техпаспорт напечатанный на пиш.машинке, с желтыми пятнами. Он долго смотрел на него (хотел наверное придраться), но не стал. Я так понял ему пофиг. Старый не значит незаконный.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:00
Hella написав: pesikot написав: Hella написав:
Итак, папа подарил своему сыну(который ваш брат) квартиру, ну ок
Ваш брат умер. После смерти брата, каким боком к той квартире ваш папа ? Если в приоритете наследования - жена-дети-родители. А квартира уже не папы, а его сына(вашего брата)
Ну ок, ваш папа там как-то нарисовался. Ваш папа вступал в наследство после смерти своего сына(вашего брата) ?
Если не вступал, то вы в пролёте
Вы не обьяснили хронологию, кто и когда умер, кто и когда вступил в наследство
Поэтому, вам тут никто помочь и не может
Да, брат умер раньше отца и, получается, отец наследовал сыну. Во владение вступил и завещал мне.
По вашему рассказу, ваш отец маловероятно что-то смог бы унаследовать
Квартира полностью у его сына, вашего брата
А у вашего брата была жена
Что-то вы не договариваете
А в таком случае, вам тут дадут либо неполные, либо даже вредные советы
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:13
pesikot написав:
По вашему рассказу, ваш отец маловероятно что-то смог бы унаследовать
Батьки, супруги та діти це перша черга.
Батьку потрібно було, коли квартира йому не потрібна, пустити на свое місто свою доньку, тоді не було б зараз зайвих рухів, та, мабуть, він не знав, що це можливо.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:18
Vlad442 написав: pesikot написав:
По вашему рассказу, ваш отец маловероятно что-то смог бы унаследовать
Батьки, супруги та діти це перша черга.
Батьку потрібно було, коли квартира йому не потрібна, пустити на свое місто свою доньку, тоді не було б зараз зайвих рухів, та, мабуть, він не знав, що це можливо.
Вы знаете примеры, когда хату всегда унаследовывают и родители ?
Я мало таких примеров знаю, почти нет таких примеров
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 05 лип, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:20
Hella написав: Vlad442 написав: Hella написав:
Нотариус дала направление в БТИ, нужно сделать план квартиры и предоставить данные о владельцах.
Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.
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Frant
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:58
Frant написав: Hella написав: Vlad442 написав:
Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.
Хммм ... це якщо не було перепланувань с 2009 року ...
А якщо були ... то там таке цікаве ...
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:08
Хомякоид написав: Frant написав: Slon_Nosov написав:
посмотрим на инвестиции в арендный бизнес в столице
найближчим часом не буде жодних інвештицій.
Особливо в "первинку".
Доки ціни не вийдуть на рівноважний рівень збережень у населення.
Це ще довго, 2-3 роки в оптимістичному сценарії.
І падіння буде глобальним.
Для КРЖН погана ознака - з гілки пропали всі клоуни, які раніше рекламували новобуди.
Чого це всі.
Рекламувальник Рибальського досі строчить активно пости на форумі.
Правда вже про Рибальський не згадує.
А про парадайз в Чабанах ?
Ты не исчез
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