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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:09
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто)
Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
flysoulfly написав:
согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?
Тогда у нее нет квартиры.
Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.
Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.
Hella написав:
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы.
Я делал техпаспорт у частников в году эдак 2017-2018, разве это отменили?
Да, это дороже в несколько раз, но без геммора и намного быстрее.
Вообще-то порядок такой, что сначала подается заявление нотариусу об открытии дела о наследстве. Это очень важно, ибо только тот нотариус, который открыл дело о наследстве и дирижирует действо. Лучше выбрать частного и лояльного к вам. Но и они бывают разные. Есть те, кто реально знает и понимает приоритеты и где можно "срезать угол", а есть перестраховшики.
Потом ждете полгода, в течении которых любой человек имеет право заявить о своих правах на наследство. По истечении полугода, нотариус оформляет право на наследство, на основании которого уже оформляется право собственности на недвижимость с внесением в реестр.
Есть еще один нюанс. Если вы открыли дело о наследстве и прошло полгода, и никто не заявил о своих претензиях, то вы можете сколь угодно долго держать ситуацию в подвещенном виде, не доводя до конца.
В моем случае, это позволило дождаться непреодолимых проблем с БТИ, которые решались "коррупцией", но я был принципиально против. Потом это решилось частным техником и частным "БТИ". Нотариусу все это подошло.
Ну и вначале было озвучено коррупционные 5 куе, а закончилось абсолютно законными 700 грн частнику.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:11
Frant написав: Hella написав: Vlad442 написав:
Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.
План - да, но техпаспорт имеет (имел по крайней мере) срок годности.
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