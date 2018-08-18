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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:09
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто)
Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
flysoulfly написав:
согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?
Тогда у нее нет квартиры.
Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.
Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.
Hella написав:
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы.
Я делал техпаспорт у частников в году эдак 2017-2018, разве это отменили?
Да, это дороже в несколько раз, но без геммора и намного быстрее.
Вообще-то порядок такой, что сначала подается заявление нотариусу об открытии дела о наследстве. Это очень важно, ибо только тот нотариус, который открыл дело о наследстве и дирижирует действо. Лучше выбрать частного и лояльного к вам. Но и они бывают разные. Есть те, кто реально знает и понимает приоритеты и где можно "срезать угол", а есть перестраховшики.
Потом ждете полгода, в течении которых любой человек имеет право заявить о своих правах на наследство. По истечении полугода, нотариус оформляет право на наследство, на основании которого уже оформляется право собственности на недвижимость с внесением в реестр.
Есть еще один нюанс. Если вы открыли дело о наследстве и прошло полгода, и никто не заявил о своих претензиях, то вы можете сколь угодно долго держать ситуацию в подвещенном виде, не доводя до конца.
В моем случае, это позволило дождаться непреодолимых проблем с БТИ, которые решались "коррупцией", но я был принципиально против. Потом это решилось частным техником и частным "БТИ". Нотариусу все это подошло.
Ну и вначале было озвучено коррупционные 5 куе, а закончилось абсолютно законными 700 грн частнику.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:11
Frant написав: Hella написав: Vlad442 написав:
Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.
План - да, но техпаспорт имеет (имел по крайней мере) срок годности.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:40
С середины прошлого года старый, желтый... техпаспорт не катит.
Сейчас каждый техпаспорт подлежит обязательному внесению в электронный реестр.
Те что при составлении не внесены - недействительны.
Думал тут народ реально покупает и продает
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:57
UA
Так все и продают, и покупают, и в Вены кофею попить на личном «Робинзоне» ниже зоны действия радаров летают.
Пока мамка чи жинка тряпкой по бОшке не надают, с дивана с коцнутым планшетом не сгонят и ведро с мусором вынести не прикажут
А потом пойдут покупки биткойнов пАтыще и продажа их в 21м году и входы в котлован той осенью…И гелики с рейнджроверами пачками в гараже…дедовом,металлическом, без доков, дед их спрятал и не сказал куда, но велик Украина там зато настоящЫй!!!
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:02
По теме - техпаспорт 2008года, жёлтый конечно, зарубили осенью прошлой, и ободрали, когда в карантин в конце октября делали новый, как липку. Никаких там 700грн и не фигурировало. Как бы не 7000 с внесением в базу новый стоил, а то и 300уе.
Придрались к тому что я детям подарил в 18м и 16м годах на совершеннолетие по 50метров в квартире, хоть старшая мадам со мной уже лет пять не живёт(она поближе к Эйра перебралась)
Фото нового не приложу, не успел сделать, но кажется всё равно там фигурировал только я на первой странице.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:11
pesikot написав:
Вы знаете примеры, когда хату всегда унаследовывают и родители ?
Я мало таких примеров знаю, почти нет таких примеров
Тому що звичайно батьки помирають першими. Іноді батьки відмовляються від спадщини - навіщо вона їм. Своє житло є, а скільки там жити залишилось. Але у даному випадку є внук, чужа жінка та донька. Чому залишати доньку без 1/3 квартири?
Frant написав:
При необхідності йдіть до іншого нотаріуса.
Це неможливо.
pesikot написав:
Хммм ... це якщо не було перепланувань с 2009 року ...
А якщо були ... то там таке цікаве ...
На спадщину наявність незаконних перепланувань ніяк не впливає.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:21
rjkz написав:
Я делал техпаспорт у частников в году эдак 2017-2018, разве это отменили?
Да, это дороже в несколько раз, но без геммора и намного быстрее.
Зараз не дорожче. Ціна плюс-мінус однакова, але це ринок. Можна знайти адекватні ціни, можна потрапити на завищені.
rjkz написав:
Ну и вначале было озвучено коррупционные 5 куе, а закончилось абсолютно законными 700 грн частнику.
На початку 21-ого, коли я погоджував перепланування, щоб не зробити зайвого, ціна була 1300 грн. Коли оформлював у кінці літа, вже 2000, тому що треба було вносити до реєстра. Але частник теж тримається за ліцензію, тому ніяких зрізаних кутів - приходив технік, та все вимірював.
UA написав:
С середины прошлого года старый, желтый... техпаспорт не катит.
Сейчас каждый техпаспорт подлежит обязательному внесению в электронный реестр.
Те что при составлении не внесены - недействительны.
Думал тут народ реально покупает и продает
При оформлені спадщини порядки дещо інші.
Наприклад цей випадок, коли жінка не може потрапити до квартири, щоб зробити техпаспорт, а іншим це все не потрібно, бо вони були приписані з померлим, наприклад, то автоматично мають право на спадщину, здають квартиру в оренду, та їх все влаштовує.
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