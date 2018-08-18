Додано: Вів 05 лип, 2022 20:09

Vlad442 написав: vitaliian написав: Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто) Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто)

Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.

flysoulfly написав: согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,

но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ? согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?

Тогда у нее нет квартиры.

Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.

Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.

Hella написав: Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером. Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.

Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы. Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.Тогда у нее нет квартиры.Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы.

Я делал техпаспорт у частников в году эдак 2017-2018, разве это отменили?Да, это дороже в несколько раз, но без геммора и намного быстрее.Вообще-то порядок такой, что сначала подается заявление нотариусу об открытии дела о наследстве. Это очень важно, ибо только тот нотариус, который открыл дело о наследстве и дирижирует действо. Лучше выбрать частного и лояльного к вам. Но и они бывают разные. Есть те, кто реально знает и понимает приоритеты и где можно "срезать угол", а есть перестраховшики.Потом ждете полгода, в течении которых любой человек имеет право заявить о своих правах на наследство. По истечении полугода, нотариус оформляет право на наследство, на основании которого уже оформляется право собственности на недвижимость с внесением в реестр.Есть еще один нюанс. Если вы открыли дело о наследстве и прошло полгода, и никто не заявил о своих претензиях, то вы можете сколь угодно долго держать ситуацию в подвещенном виде, не доводя до конца.В моем случае, это позволило дождаться непреодолимых проблем с БТИ, которые решались "коррупцией", но я был принципиально против. Потом это решилось частным техником и частным "БТИ". Нотариусу все это подошло.Ну и вначале было озвучено коррупционные 5 куе, а закончилось абсолютно законными 700 грн частнику.