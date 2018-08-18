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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:09
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Если по хорошему не выйдет суд может запросить у БТИ техпаспорт. Вам нарисуют дубликат, и с ним вы оформляете право собственности (для БТИ без суда вы тоже пока никто)
Так нотариусу же в голову стукнуло требовать именно свежий, актуальный техпаспорт, а как его может оформить человек, которого даже на порог могут не пустить, нотариусу пофиг.
flysoulfly написав:
согласен! с ребятами ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
но... а если у дамы нет этих "крепких ребят" ?
Тогда у нее нет квартиры.
Тут игра "царь горы". Кто из совладельцев в квартире за железной дверью на сигнализации, тот и хозяин.
Ни суды, ни исполнители в реальности ничего не сделают, а полиция только будет следить, чтобы никто не нарушал порядок и не ломал дверь.
Hella написав:
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Так несите старый план. Тогда нет никакой проблемы.
Я делал техпаспорт у частников в году эдак 2017-2018, разве это отменили?
Да, это дороже в несколько раз, но без геммора и намного быстрее.
Вообще-то порядок такой, что сначала подается заявление нотариусу об открытии дела о наследстве. Это очень важно, ибо только тот нотариус, который открыл дело о наследстве и дирижирует действо. Лучше выбрать частного и лояльного к вам. Но и они бывают разные. Есть те, кто реально знает и понимает приоритеты и где можно "срезать угол", а есть перестраховшики.
Потом ждете полгода, в течении которых любой человек имеет право заявить о своих правах на наследство. По истечении полугода, нотариус оформляет право на наследство, на основании которого уже оформляется право собственности на недвижимость с внесением в реестр.
Есть еще один нюанс. Если вы открыли дело о наследстве и прошло полгода, и никто не заявил о своих претензиях, то вы можете сколь угодно долго держать ситуацию в подвещенном виде, не доводя до конца.
В моем случае, это позволило дождаться непреодолимых проблем с БТИ, которые решались "коррупцией", но я был принципиально против. Потом это решилось частным техником и частным "БТИ". Нотариусу все это подошло.
Ну и вначале было озвучено коррупционные 5 куе, а закончилось абсолютно законными 700 грн частнику.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:11
Frant написав: Hella написав: Vlad442 написав:
Договоритесь в БТИ чтобы за деньги перерисовали старый план из архива. Или идите с техником в квартиру, берите на понт арендаторов, пытайтесь сделать замеры.
Изначально нужно было обойти нотариусов, поговорить и открывать дело у того, кто предъявляет меньше идиотских требований. Какое дело нотариусу что там сейчас? В наследство вы можете вступить даже с незаконной перепланировкой. К сожалению нотариуса уже не поменяешь. Разве что можно поуговаривать сделать все без нового техпаспорта.
Сейчас вы в патовой ситуации. Пока не оформите наследство, вы там никто и вам дверь не обязаны открывать, а нотариус не оформляет документы из-за ненужной ему бумажки, перестраховывается, что напишет 31 метр, а там 32.
Вы знаете, нотариус говорила, что можно принести старый план, а я подумала, что с моими родственниками лучше сделать по закону. Глупость сделала. План есть, но там стоит печать с датой 2009 год. Постараюсь поговорить с инженером.
Старий план квартири - зазвичай цілком придатний.
Беріть його і пускайте в хід.
План - да, но техпаспорт имеет (имел по крайней мере) срок годности.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:40
С середины прошлого года старый, желтый... техпаспорт не катит.
Сейчас каждый техпаспорт подлежит обязательному внесению в электронный реестр.
Те что при составлении не внесены - недействительны.
Думал тут народ реально покупает и продает
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UA
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:57
UA
Так все и продают, и покупают, и в Вены кофею попить на личном «Робинзоне» ниже зоны действия радаров летают.
Пока мамка чи жинка тряпкой по бОшке не надают, с дивана с коцнутым планшетом не сгонят и ведро с мусором вынести не прикажут
А потом пойдут покупки биткойнов пАтыще и продажа их в 21м году и входы в котлован той осенью…И гелики с рейнджроверами пачками в гараже…дедовом,металлическом, без доков, дед их спрятал и не сказал куда, но велик Украина там зато настоящЫй!!!
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:02
По теме - техпаспорт 2008года, жёлтый конечно, зарубили осенью прошлой, и ободрали, когда в карантин в конце октября делали новый, как липку. Никаких там 700грн и не фигурировало. Как бы не 7000 с внесением в базу новый стоил, а то и 300уе.
Придрались к тому что я детям подарил в 18м и 16м годах на совершеннолетие по 50метров в квартире, хоть старшая мадам со мной уже лет пять не живёт(она поближе к Эйра перебралась)
Фото нового не приложу, не успел сделать, но кажется всё равно там фигурировал только я на первой странице.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:11
pesikot написав:
Вы знаете примеры, когда хату всегда унаследовывают и родители ?
Я мало таких примеров знаю, почти нет таких примеров
Тому що звичайно батьки помирають першими. Іноді батьки відмовляються від спадщини - навіщо вона їм. Своє житло є, а скільки там жити залишилось. Але у даному випадку є внук, чужа жінка та донька. Чому залишати доньку без 1/3 квартири?
Frant написав:
При необхідності йдіть до іншого нотаріуса.
Це неможливо.
pesikot написав:
Хммм ... це якщо не було перепланувань с 2009 року ...
А якщо були ... то там таке цікаве ...
На спадщину наявність незаконних перепланувань ніяк не впливає.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:21
rjkz написав:
Я делал техпаспорт у частников в году эдак 2017-2018, разве это отменили?
Да, это дороже в несколько раз, но без геммора и намного быстрее.
Зараз не дорожче. Ціна плюс-мінус однакова, але це ринок. Можна знайти адекватні ціни, можна потрапити на завищені.
rjkz написав:
Ну и вначале было озвучено коррупционные 5 куе, а закончилось абсолютно законными 700 грн частнику.
На початку 21-ого, коли я погоджував перепланування, щоб не зробити зайвого, ціна була 1300 грн. Коли оформлював у кінці літа, вже 2000, тому що треба було вносити до реєстра. Але частник теж тримається за ліцензію, тому ніяких зрізаних кутів - приходив технік, та все вимірював.
UA написав:
С середины прошлого года старый, желтый... техпаспорт не катит.
Сейчас каждый техпаспорт подлежит обязательному внесению в электронный реестр.
Те что при составлении не внесены - недействительны.
Думал тут народ реально покупает и продает
При оформлені спадщини порядки дещо інші.
Наприклад цей випадок, коли жінка не може потрапити до квартири, щоб зробити техпаспорт, а іншим це все не потрібно, бо вони були приписані з померлим, наприклад, то автоматично мають право на спадщину, здають квартиру в оренду, та їх все влаштовує.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 лип, 2022 21:55
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
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Reket
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Додано: Вів 05 лип, 2022 22:02
Большое спасибо, я все прочитала. Похоже, загвоздка может быть со внесением в реестр, если использовать старый план квартиры. Но я поговорю с исполнителем.
Если кому интересно, на сегодня такие расценки: 1124,42 за техпаспорт ( с выездом на место инженера и т.д.)
плюс 265,33 за информацию о владельцах.
Это если хотите получить документы за месяц. Если за три дня - цена удваивается.
Я выбрала месяц, быстро все равно не получается, да и дешевле ).
З.Ы. Папа был прописан со мной. Я даже не знаю, прописан ли кто-то в той однокомнатной квартире. Нотариуса интересуют только владельцы.
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Hella
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Додано: Вів 05 лип, 2022 22:11
Reket написав:
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Навіщо вам ці дармоїди? Купуєте окрему сімку, даєте оголошення на ОЛХ, може рекламуєте - це дуже корисно.
Коли продаєте самі, можете продать за 105 тис, коли через посередника, то покупець більше 105 не дасть, тобто 100 вам, 5 ріелтору. За що? За те, що він дав безоплатне оголошення? Показувати квартиру ви ж будете самі, чи її будуть показувати через раз.
Насправді ріелтори дуже гальмують продаж.
Невже ви розраховуєте, що зараз, під час війни хтось щось буде купувати?
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Vlad442
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